Микел Мерино отново герой за Испания – драматична победа над Белгия и сблъсък с Франция на полуфиналите

Испания си осигури място сред най-добрите четири на Световното първенство по футбол 2026, след като надделя с 2:1 над коравия тим на Белгия в напрегнат двубой на стадион "SoFi" в Лос Анджелис, Калифорния. За пореден път златната резерва Микел Мерино се превърна в спасител за "Ла Роха", реализирайки победния гол в самия край на срещата.

Селекционерът Луис де ла Фуенте предприе минимални промени в стартовия състав, като остави Педри на резервната скамейка за сметка на Фабиан Руис. Испанците започнаха активно, а младият Ламин Ямал не спираше да тормози белгийската отбрана с опасни пробиви и удари.

В 30-ата минута Фабиан Руис откри резултата след бърза атака и добавка след спасяване на Куртоа.

Белгийците обаче не се предадоха и само пет минути по-късно Шарл Де Кетеларе възстанови равенството с прецизен удар с глава след центриране на Тимоти Кастан. Това бе първият гол, който Испания допуска на Мондиал 2026.

След почивката двата отбора продължиха да си разменят опасни атаки. Белгийците пропуснаха златен шанс чрез Де Кайпер, а Ямал и Феран Торес не успяха да преодолеят вдъхновения Тибо Куртоа. Вратарят на Белгия обаче получи контузия и бе заменен от Сене Ламенс, което се оказа решаващо за развоя на мача.

В 88-ата минута съдбата отново се усмихна на Испания. Пау Кубарси стреля мощно от дистанция, Ламенс изби, но топката попадна право в краката на Микел Мерино. Резервата не сгреши и донесе победата на своя тим – точно както го направи срещу Португалия в предишния кръг и срещу Германия на Евро 2024.

След този драматичен успех, "Ла Роха" ще се изправи срещу Франция в полуфиналите на 14 юли от 22:00 часа българско време в Далас, Тексас.