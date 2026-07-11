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Микел Мерино отново герой за Испания – драматична победа над Белгия и сблъсък с Франция на полуфиналите

Микел Мерино отново герой за Испания – драматична победа над Белгия и сблъсък с Франция на полуфиналите

11 Юли, 2026 00:01 673 10

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  • тибо куртоа-
  • сене ламенс-
  • шарл де кетеларе

Испанската селекция продължава напред след инфарктен четвъртфинал в Лос Анджелис

Микел Мерино отново герой за Испания – драматична победа над Белгия и сблъсък с Франция на полуфиналите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испания си осигури място сред най-добрите четири на Световното първенство по футбол 2026, след като надделя с 2:1 над коравия тим на Белгия в напрегнат двубой на стадион "SoFi" в Лос Анджелис, Калифорния. За пореден път златната резерва Микел Мерино се превърна в спасител за "Ла Роха", реализирайки победния гол в самия край на срещата.

Селекционерът Луис де ла Фуенте предприе минимални промени в стартовия състав, като остави Педри на резервната скамейка за сметка на Фабиан Руис. Испанците започнаха активно, а младият Ламин Ямал не спираше да тормози белгийската отбрана с опасни пробиви и удари.

В 30-ата минута Фабиан Руис откри резултата след бърза атака и добавка след спасяване на Куртоа.

Белгийците обаче не се предадоха и само пет минути по-късно Шарл Де Кетеларе възстанови равенството с прецизен удар с глава след центриране на Тимоти Кастан. Това бе първият гол, който Испания допуска на Мондиал 2026.

След почивката двата отбора продължиха да си разменят опасни атаки. Белгийците пропуснаха златен шанс чрез Де Кайпер, а Ямал и Феран Торес не успяха да преодолеят вдъхновения Тибо Куртоа. Вратарят на Белгия обаче получи контузия и бе заменен от Сене Ламенс, което се оказа решаващо за развоя на мача.

В 88-ата минута съдбата отново се усмихна на Испания. Пау Кубарси стреля мощно от дистанция, Ламенс изби, но топката попадна право в краката на Микел Мерино. Резервата не сгреши и донесе победата на своя тим – точно както го направи срещу Португалия в предишния кръг и срещу Германия на Евро 2024.

След този драматичен успех, "Ла Роха" ще се изправи срещу Франция в полуфиналите на 14 юли от 22:00 часа българско време в Далас, Тексас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    6 6 Отговор
    Оспорван мач, резервния вратар на измислената от Англия държава - белджъм, допусна грешка и прати Испания на полуфинал срещу Франция.

    Коментиран от #5

    00:10 11.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    6 7 Отговор
    Дебелака луканку не направи нищо. Освен да се тъпче със луканка и да чака подаване в наказателното друго не прави.

    Коментиран от #9

    00:11 11.07.2026

  • 3 Слаби се испанците

    7 2 Отговор
    Какъв герой?! Куртоа се контузи нелепо, влезе една резерва слаб вратар, който изпусна елементарна топка и "испанците" я вкараха от два метра.Тоя същият Мерино.

    Коментиран от #6

    00:27 11.07.2026

  • 4 дон Шиле

    8 0 Отговор
    Щастливите овчарчета.Това са наследниците на арабите.

    00:28 11.07.2026

  • 5 софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    Не ги разбираш много неща.Белгия не е измислена от Англия.Тяа съществува от много векове-над 15 века.Днес нямаха късмет, а испанците са късметлии, но ще си намерят майстора

    Коментиран от #7

    00:30 11.07.2026

  • 6 Слаби били

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Слаби се испанците":

    Испанците? Къде е България, а? Испанците заедно с грузинците ни го слагаха изотзадзе насред София, но рийш ли, те били слаби. Твоята работа е хем наакан хем голям.

    00:35 11.07.2026

  • 7 Отбор който

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "софиянец":

    Бие националния ни насред София като за загрявка нямаш право да го коментираш. Тръгнал испанците да коментира, СМЯХ. Не ти е валиден коментара. Капиш?

    00:37 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":

    Това беше треньорска грешка. Вместо да пази резултата, щото виждаш , че Испания те превъзхожда, този глупак търсеше гол и вкара Тулупа Лукаку, за да решял мача.

    00:39 11.07.2026

  • 10 студио Арабеск

    4 0 Отговор
    Арабите биха много щастливо.

    00:42 11.07.2026

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