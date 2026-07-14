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Де ла Фуенте защити Педри: Не може да играе по същия начин, както в Барселона

Де ла Фуенте защити Педри: Не може да играе по същия начин, както в Барселона

14 Юли, 2026 07:06 661 0

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Селекционерът на Испания застана твърдо зад халфа след критиките към представянето му на Мондиал 2026 и обясни защо ролята му в националния отбор е различна от тази в клуба

Де ла Фуенте защити Педри: Не може да играе по същия начин, както в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте защити полузащитника на Барселона Педри, който през последните седмици е подложен на сериозни критики за изявите си с националния отбор.

23-годишният халф, който дълго време беше неизменна част от титулярния състав на „Ла Фурия“, остана на резервната скамейка при победата над Белгия в четвъртфиналите на Световното първенство.

Според Де ла Фуенте обаче сравненията между играта на Педри в Барселона и националния тим са несправедливи.

„Педри не може да играе по същия начин, както в Барселона, защото ние играем по различен начин. Има прилики, но това не е една и съща система. Разполагаме и с различни футболисти. При нас има Родри, така че партньорът му в халфовата линия е различен“, заяви испанският селекционер.

Той подчерта, че продължава да има пълно доверие в качествата на футболиста и го вижда като изключително универсален играч.

„За мен Педри може да играе като дефанзивен халф, вътрешен полузащитник или зад нападателя. Той има качествата да се справя отлично на всяка една от тези позиции“, допълни Де ла Фуенте.


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