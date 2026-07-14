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Футболен спектакъл в Арлингтън: Франция и Испания се изправят в епичен полуфинал на Световното първенство

Футболен спектакъл в Арлингтън: Франция и Испания се изправят в епичен полуфинал на Световното първенство

14 Юли, 2026 10:05 845 6

  • футбол-
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  • франция-
  • испания-
  • полуфинал-
  • мондиал-
  • северна америка.

Две от най-силните европейски селекции се срещат в битка за място на финала – всички погледи са вперени в Тексас

Футболен спектакъл в Арлингтън: Франция и Испания се изправят в епичен полуфинал на Световното първенство - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер очаква феновете на футбола по цял свят! Днес, точно в 22:00 часа българско време, стадионът в Арлингтън, Тексас, ще се превърне в арена на истински футболен спектакъл. Франция и Испания – два колоса на световната сцена – ще премерят сили в първия полуфинал на Мондиала в Северна Америка. Мнозина вече определят този сблъсък като "финал преди финала", а залогът е огромен – място в най-очаквания мач на годината.

Френският национален отбор, известен като "петлите", демонстрира впечатляваща форма от началото на турнира. Възпитаниците на Дидие Дешан не познават вкуса на загубата или дори равенството – серията им от победи включва категорични успехи над Норвегия (4:1), Сенегал (3:1) и Ирак (3:0) в груповата фаза, последвани от елиминационни триумфи срещу Швеция (3:0), Парагвай (1:0) и Мароко (2:0). Испания, действащият европейски шампион, също впечатлява с представянето си. "Ла Фурия Роха" стартира с изненадващо равенство 0:0 срещу дебютанта Кабо Верде, но бързо намери ритъма си с убедителни победи над Саудитска Арабия (4:0) и Уругвай (1:0). В елиминациите испанците надделяха над Австрия (3:0), Португалия (1:0) и Белгия (2:1), доказвайки, че са сред фаворитите за трофея.

Франция и Испания са се срещали цели 38 пъти в историята, а последният им дуел – полуфинал в Лигата на нациите миналото лято – завърши с драматична победа за испанците с 5:4. Този факт само добавя още гориво към огъня на очакванията за нова зрелищна битка. Добрата новина за френските фенове е, че звездата Килиан Мбапе е напълно възстановен и готов да се включи в решаващия мач, след като получи травма срещу Мароко. В испанския лагер няма контузени или наказани играчи, което обещава сблъсък между най-доброто, което двата отбора могат да предложат.

Сблъсъкът между Франция и Испания е не просто полуфинал – това е дуел между две футболни философии, между традиция и иновация, между опит и младост. Кой ще излезе победител и ще си осигури място на големия финал? Отговорът ще разберем тази вечер, когато светлините на Арлингтън озарят поредната незабравима страница от историята на световния футбол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 е то има 2 двубоя . за този смятаме че

    2 0 Отговор
    ще е интересен . с голове . с картони . по силни са испания . по голаджия е французина ембапе . за да обърнат мача франсетата трябва да правят смени . да пробват нови защити . а дали са в добър състав . дали са във форма . норвегия ги посрещат като шампиони . някои отбори на тоя етап от мондиала са изморени и предоволни . с премии и комплименти от тиви коментаторите и инфлуенсърите . ще видим . турскоговорещите дават световната купа на франция . но не са готови франсетата . интересно .

    10:11 14.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    2 2 Отговор
    Не подкрепям нито един от двата отбора. Френския не отразява цвета на нацията, испанският е предимно от лгбт играчи(кукурея,...).

    10:12 14.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    1 1 Отговор
    Моята прогноза е 0:0 и дузпи, където Франция печелят, заради вратаря им.

    10:13 14.07.2026

  • 4 Топузичиев

    2 1 Отговор
    3:0 за Испания

    11:19 14.07.2026

  • 5 Хахаха

    1 0 Отговор
    Англия ще отиде на финал и там ще се издънят срещу Франция!

    11:24 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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