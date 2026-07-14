Футболен спектакъл в Арлингтън: Франция и Испания се изправят в епичен полуфинал на Световното първенство

Вълнуваща вечер очаква феновете на футбола по цял свят! Днес, точно в 22:00 часа българско време, стадионът в Арлингтън, Тексас, ще се превърне в арена на истински футболен спектакъл. Франция и Испания – два колоса на световната сцена – ще премерят сили в първия полуфинал на Мондиала в Северна Америка. Мнозина вече определят този сблъсък като "финал преди финала", а залогът е огромен – място в най-очаквания мач на годината.

Френският национален отбор, известен като "петлите", демонстрира впечатляваща форма от началото на турнира. Възпитаниците на Дидие Дешан не познават вкуса на загубата или дори равенството – серията им от победи включва категорични успехи над Норвегия (4:1), Сенегал (3:1) и Ирак (3:0) в груповата фаза, последвани от елиминационни триумфи срещу Швеция (3:0), Парагвай (1:0) и Мароко (2:0). Испания, действащият европейски шампион, също впечатлява с представянето си. "Ла Фурия Роха" стартира с изненадващо равенство 0:0 срещу дебютанта Кабо Верде, но бързо намери ритъма си с убедителни победи над Саудитска Арабия (4:0) и Уругвай (1:0). В елиминациите испанците надделяха над Австрия (3:0), Португалия (1:0) и Белгия (2:1), доказвайки, че са сред фаворитите за трофея.

Франция и Испания са се срещали цели 38 пъти в историята, а последният им дуел – полуфинал в Лигата на нациите миналото лято – завърши с драматична победа за испанците с 5:4. Този факт само добавя още гориво към огъня на очакванията за нова зрелищна битка. Добрата новина за френските фенове е, че звездата Килиан Мбапе е напълно възстановен и готов да се включи в решаващия мач, след като получи травма срещу Мароко. В испанския лагер няма контузени или наказани играчи, което обещава сблъсък между най-доброто, което двата отбора могат да предложат.

Сблъсъкът между Франция и Испания е не просто полуфинал – това е дуел между две футболни философии, между традиция и иновация, между опит и младост. Кой ще излезе победител и ще си осигури място на големия финал? Отговорът ще разберем тази вечер, когато светлините на Арлингтън озарят поредната незабравима страница от историята на световния футбол.