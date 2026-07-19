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Националът Филип Кръстев говори откровено за бъдещето си

Националът Филип Кръстев говори откровено за бъдещето си

19 Юли, 2026 19:18 534 2

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„Омръзна ми да се запознавам с нови съотборници", споделя футболистът

Националът Филип Кръстев говори откровено за бъдещето си - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Филип Кръстев говори откровено. Без клишета и без заучени фрази. В новия епизод на подкаста на Българския футболен съюз националът разкрива каква е цената на това постоянно да започваш отначало – с нови съотборници, нови треньори и нова държава. След престои под наем във Франция, Нидерландия, САЩ, Англия, Турция и България, халфът признава, че вече е дошъл моментът да намери своя истински футболен дом.

„Омръзна ми да се запознавам с нови съотборници, треньори…в телефонния ми указател не знам вече колко номера имам на хора от футбола. Ще е важно да си намеря дом във футбола и да се установя на едно място, където да поиграя известно време. А след това да напредвам по футболната стълбичка. Осъзнавам, че от много години е така и ми липсва. Работя усилено в това отношение, но е важно да е правилният за мен отбор“, разказа националът по време на своето участие.

Кръстев говори открито и за решенията, за които днес би постъпил по различен начин, за пропадналия трансфер в Нант, защо престоят в Оксфорд Юнайтед не оправда очакванията му и как сбъдна една от големите си мечти по време на Лос Анджелис ФК.

Въпреки че в момента се възстановява от тежка контузия, 24-годишният национал не губи мотивация и гледа уверено към следващата крачка в кариерата си.

Гледайте целия разговор с Филип Кръстев в официалния подкаст на Българския футболен съюз и чуйте историята зад трансферите, пропуснатите възможности и мечтите, които все още предстои да бъдат сбъднати на клубно и национално ниво.


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  • 1 Ост гост

    1 0 Отговор
    Голямо важно.

    19:47 19.07.2026

  • 2 Скаут

    2 0 Отговор
    Млада надежда на 25г . Още не е открил таланта си.Нека да минат още 5-6години и ще го забележат от Барселона,ПСЖ,Ман Юнайтед...

    20:13 19.07.2026

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