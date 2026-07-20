България остана на крачка от финалите в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор по волейбол на България загуби от Франция с 0:3 (21:25, 22:25, 21:25) в последния си мач от третата седмица на Лигата на нациите в Чикаго. Така, подобно на миналата година, тимът ни остана само на крачка от класиране за финалната осмица на турнира.

По-рано през деня Турция и Украйна спечелиха своите срещи, което означаваше, че победата срещу олимпийския шампион е единственият път към финалите. За съжаление сценарият от миналото лято, когато България загуби решаващия си двубой срещу Иран, се повтори и този път.

Джанлоренцо Бленджини заложи на същия стартов състав, спечелил двубоя срещу САЩ с 3:1 по-малко от 24 часа по-рано. На полето за България започнаха: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев.

Французите започнаха силно и спечелиха първите четири разигравания благодарение на скъсения сервис на Антоан Бризар, повеждайки с 4:0. След първата българска точка дойде ред на Симеон Николов да блесне, реализирайки две поредни мощни нападения, с които намалихме изоставането до 3:4. В следващите минути Франция успяваше да поддържа аванс от две точки. България пропусна няколко добри възможности за контраатака след успешна защита, а при второто си заставане на сервис Бризар реализира ас за 13:10. В средата на гейма французите увеличиха преднината си след грешка на Илия Петков в нападение за 18:14, което принуди Джанлоренцо Бленджини да поиска прекъсване. До края на частта олимпийските шампиони запазиха стабилността си в атака и поведоха с 1:0 след 25:21.

В началото на втория гейм България пое инициативата и поведе с 5:3 след ас на Аспарух Аспарухов. Французите обаче реагираха незабавно и с четири поредни точки обърнаха до 7:5. Джанлоренцо Бленджини предприе двойна смяна, като на местата на Аспарух Аспарухов и Денислав Бърдаров се появиха Мартин Атанасов и Венислав Антов. Ротациите не дадоха моментален ефект и разликата нарасна до четири точки – 9:5. Постепенно тимът ни стабилизира играта си. Венислав Антов се включи успешно в нападение, а Александър Николов завърши контраатака от зона 4 за 13:14. Франция продължи да държи минимален аванс, а след ас поведе с 20:17. България отново се доближи само на точка след пусната топка на Александър Николов и грешка на французите в следващото разиграване – 19:20. Антов запази надеждите ни с мощна атака по диагонала, след което изпълни силен сервис, а Александър Николов завърши контраатака за 22:22. След прекъсването обаче Денислав Бърдаров сгреши сервис, Антоан Портон реализира ас и донесе първи сетбол за Франция при 24:22. В следващото разиграване французите организираха успешна контраатака от зона 4 и поведоха с 2:0 след 25:22.

Третият гейм започна отлично за България. Аспарух Аспарухов реализира четири поредни успешни атаки, а отборът ни записа четири точкови блокади и поведе с 8:3. Преднината се запази до 13:8, когато Матис Ено реализира ас и намали изоставането на своя тим, но още в следващото разиграване Аспарухов атакува успешно по блокадата за 14:10. След аванс от 16:12 последва спад в играта ни, който позволи на Франция да изравни за 16:16. Джанлоренцо Бленджини върна на полето Денислав Бърдаров на мястото на Мартин Атанасов. Французите реализираха нова брейкточка и поведоха със 17:16, което наложи втория таймаут за България. Последваха още две успешни разигравания за съперника и резултатът стана 19:16. Симеон Николов върна интригата със серия от сервис, която донесе успешна контраатака и ас за 20:20. В решителните моменти обаче атаката ни не намери необходимата ефективност, а Франция затвори мача с 25:21.

България приключва участието си в тазгодишното издание на Лигата на нациите със 7 победи и отново остава на крачка от финалната осмица, завършвайки на 8-о място в крайното класиране. През сезона „лъвовете“ записаха престижни победи срещу Иран, Аржентина, Италия, Канада, Украйна, Китай и САЩ.

Националният ни тим затвърди възходящото си развитие през последната година, като за втори пореден сезон беше в битката за финалите до последния ден и показа, че може да се конкурира успешно с водещите отбори в световния волейбол. Следващото голямо предизвикателство пред „лъвовете“ е Евроволей 2026 от 9 до 27 септември, на който България ще бъде домакин.