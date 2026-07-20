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Изабелла Шиникова приключи участието си в квалификациите на турнира в Палермо

Изабелла Шиникова приключи участието си в квалификациите на турнира в Палермо

20 Юли, 2026 09:14 472 1

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Българската тенисистка отстъпи пред местна фаворитка след оспорван първи сет

Изабелла Шиникова приключи участието си в квалификациите на турнира в Палермо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова не успя да преодолее втория кръг на квалификациите на престижния тенис турнир WTA 125 в Палермо, Италия. Надпреварата, която се провежда на клей кортове и е с награден фонд от 100 000 долара, привлече редица силни състезателки.

В двубоя срещу италианката Ноеми Базилети, която заема трето място в квалификационната схема, Шиникова започна уверено и демонстрира борбен дух. Първият сет премина при изключително равностойна игра, като двете тенисистки си разменяха геймове до самия край. В решителния 12-и гейм обаче Базилети успя да реализира пробив, с което си осигури предимство – 7:5.

Във втората част на срещата българката изпита сериозни физически затруднения, които се отразиха на представянето ѝ. Италианската съперничка се възползва максимално и не позволи на Шиникова да вземе нито един гейм, приключвайки сета с убедителното 6:0.

Така, след 89 минути битка на корта, Шиникова напусна турнира.

Въпреки отпадането на Шиникова, българското присъствие в Палермо не приключва. Първата ракета на страната – Елизара Янева, също е сред поставените състезателки (номер 8 в основната схема) и ще започне участието си срещу италианката Федерика Урджези.


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  • 1 Пецата

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    С кофти матриал толкоз разбираш ли да си ходи на село да прекопава картофите 🤣

    10:56 20.07.2026

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