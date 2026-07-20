Изабелла Шиникова приключи участието си в квалификациите на турнира в Палермо

Изабелла Шиникова не успя да преодолее втория кръг на квалификациите на престижния тенис турнир WTA 125 в Палермо, Италия. Надпреварата, която се провежда на клей кортове и е с награден фонд от 100 000 долара, привлече редица силни състезателки.

В двубоя срещу италианката Ноеми Базилети, която заема трето място в квалификационната схема, Шиникова започна уверено и демонстрира борбен дух. Първият сет премина при изключително равностойна игра, като двете тенисистки си разменяха геймове до самия край. В решителния 12-и гейм обаче Базилети успя да реализира пробив, с което си осигури предимство – 7:5.

Във втората част на срещата българката изпита сериозни физически затруднения, които се отразиха на представянето ѝ. Италианската съперничка се възползва максимално и не позволи на Шиникова да вземе нито един гейм, приключвайки сета с убедителното 6:0.

Така, след 89 минути битка на корта, Шиникова напусна турнира.

Въпреки отпадането на Шиникова, българското присъствие в Палермо не приключва. Първата ракета на страната – Елизара Янева, също е сред поставените състезателки (номер 8 в основната схема) и ще започне участието си срещу италианката Федерика Урджези.