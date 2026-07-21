Арсенал се насочва към Джон Стоунс като решение на защитната криза

Сериозната травма на ключовия защитник Уилям Салиба разтърси плановете на Арсенал за новия сезон. Френският национал, който получи тежко увреждане на гърба по време на полуфиналите на Световното първенство, ще отсъства от терена поне пет месеца. Това постави "артилеристите" в деликатна ситуация, изискваща светкавична реакция на трансферния пазар.

В търсене на спешно решение, ръководството на Арсенал е насочило вниманието си към Джон Стоунс – английския национал, който наскоро се раздели с Манчестър Сити след изтичане на дългогодишния си договор. Според авторитетни източници от Острова, включително вестник "Сън", лондончани виждат в лицето на Стоунс идеалния заместник на Салиба, при това без да се налага да плащат трансферна сума.

Мениджърът Микел Артета, който отлично познава качествата на Стоунс от съвместната им работа в Манчестър Сити, е основният двигател зад тази потенциална сделка. Испанският специалист цени високо тактическата интелигентност и умението на защитника да организира играта от дълбочина. Преговорите между Арсенал и представителите на Стоунс вече са в ход, като се проучва готовността на футболиста да облече червено-бялата фланелка.

Любопитен факт е, че Джон Стоунс стана първият футболист без клуб, който защитава цветовете на Англия на Световно първенство. Въпреки ограниченото игрово време в последните месеци на "Етихад", той демонстрира класа и стабилност в решаващите мачове срещу Норвегия и Аржентина, доказвайки, че остава на световно ниво.

В момента защитникът внимателно анализира всички предложения – както от Висшата лига, така и от чуждестранни клубове. След като е записал едва четири мача като титуляр от ноември насам, гаранцията за редовна изява ще бъде ключова при избора на нов отбор.