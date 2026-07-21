Бешикташ готви сериозен трансферен ход - иска Върджил ван Дайк

Футболната сцена в Турция е на път да бъде разтърсена от истинска трансферна сензация! Бешикташ, един от най-успешните и обичани клубове в страната, е насочил вниманието си към звездния централен бранител на Ливърпул – Върджил ван Дайк. Истанбулските "орли" са решени да изградят новата си защитна линия именно около опитния нидерландец, който се превърна в символ на стабилност и класа на "Анфийлд".

Според авторитетния турски журналист Левент Юмит Ерол, агентът на Ван Дайк вече е на път към Турция, където ще се срещне с ръководството на Бешикташ. Очаква се двете страни да обсъдят детайлите по евентуалния трансфер, който може да се превърне в един от най-гръмките за това лято. Финансовите параметри и спортният проект на истанбулския клуб изглежда са достатъчно примамливи, за да привлекат вниманието на капитана на "лалетата".

След като изигра впечатляващ сезон с 54 мача, 8 гола и 3 асистенции за Ливърпул, Ван Дайк е изправен пред важен избор за бъдещето си. Легендарният защитник обмисля следващата стъпка в кариерата си, а възможността да се присъедини към Бешикташ и да стане лидер на отбраната в турската Суперлига изглежда все по-реална.

На "Анфийлд" не крият, че ценят високо приноса на Ван Дайк, но същевременно са наясно, че финансовите условия и амбициозният проект на Бешикташ могат да наклонят везните. Английският клуб вече планира преструктуриране на състава си, което допълнително подхранва слуховете за евентуална раздяла с нидерландския ас.

Това лято Бешикташ не спира да изненадва феновете си. След като вече привлече Леандро Тросар, а слуховете свързват клуба и с имена като Мохамед Салах и Душан Влахович, сега Върджил ван Дайк може да се окаже следващото голямо попълнение в редиците на "черно-белите".