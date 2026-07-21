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Генетични тестове за пол стават задължителни в женския тенис

Генетични тестове за пол стават задължителни в женския тенис

21 Юли, 2026 12:08 641 11

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  • равнопоставеност-
  • нови правила-
  • честна конкуренция

WTA въвежда нови правила

Генетични тестове за пол стават задължителни в женския тенис - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От тази седмица професионалният женски тенис навлиза в нова ера – всички тенисистки, които желаят да се състезават в турнирите на WTA, ще трябва да преминат генетичен тест за определяне на пола. Това нововъведение, което влиза в сила от вторник, цели да осигури равнопоставеност и прозрачност в спорта, като въвежда еднократен скрининг за наличието на SRY ген – ключов маркер, свързан с мъжките полови характеристики.

Процедурата е сравнително лесна и неинвазивна – пробите могат да бъдат взети чрез натривка от вътрешната страна на бузата, кръвна проба или слюнка. Ако бъде открит SRY ген, състезателката ще трябва да премине през допълнителни медицински изследвания, преди да получи зелена светлина за участие в турнирите. Отказът от тестване може да доведе до дисциплинарни мерки, включително временно или постоянно отстраняване от състезанията.

Досега трансджендър жените имаха право да участват в женските турнири, ако декларират женска полова идентичност и поддържат нивата на тестостерон под определен праг за минимум две години. В момента няма публично известни трансджендър тенисистки в тура, но новите правила поставят още по-строги изисквания за допустимост.

В официално изявление от WTA подчертават, че новите регулации са създадени с мисъл за справедливостта и равните възможности в женския професионален тенис. „Това е деликатен и многопластов въпрос, към който подхождаме с уважение и внимание към достойнството на всяка състезателка“, заявяват от организацията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Чакаха братя Уйлямс да се пенсионират.

    Коментиран от #5

    12:10 21.07.2026

  • 2 Защо

    11 0 Отговор
    само в тениса? А другите спортове?

    12:13 21.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Първата лястовица

    7 0 Отговор
    Доживяхме, и в другите спортове също, браво.

    12:26 21.07.2026

  • 5 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Взе ми думите от устата.

    12:28 21.07.2026

  • 6 Емили Тротинетката

    4 0 Отговор
    Безпокоя се за художествената гимнастика.Без мАже тя няма бъдеще.

    Коментиран от #9

    12:32 21.07.2026

  • 7 Форхенд

    2 0 Отговор
    От коя буза се вземат натривките за теста? От лявата или от дясната?

    12:42 21.07.2026

  • 8 четете внимателно

    4 0 Отговор
    ,, Ако бъде открит SRY ген, състезателката ще трябва да премине през допълнителни медицински изследвания, преди да получи зелена светлина за участие в турнирите.

    Пак ще допускат мъже, но при определени условия.

    12:42 21.07.2026

  • 9 Пас

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Емили Тротинетката":

    А аз за футбола с обезкосмени играчи и фльорци коментаторки.

    12:59 21.07.2026

  • 10 Еволюция

    2 0 Отговор
    Пенделите в събранието кога

    13:08 21.07.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Само в женския ли ????

    13:28 21.07.2026

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