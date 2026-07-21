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Сестри Стоеви отпаднаха на старта на престижния бадминтон турнир в Китай

Сестри Стоеви отпаднаха на старта на престижния бадминтон турнир в Китай

21 Юли, 2026 12:33 465 3

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Българските шампионки не успяха да преодолеят японската двойка Иванага/Наканиши в оспорван двубой от HSBC BWF World Tour Super 1000

Сестри Стоеви отпаднаха на старта на престижния бадминтон турнир в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските надежди в бадминтона – Стефани и Габриела Стоеви – приключиха участието си още в първия кръг на един от най-елитните турнири в света, провеждащ се в Гуанчжоу, Китай.

Състезанието, част от престижната верига HSBC BWF World Tour Super 1000 с внушителен награден фонд от 2 милиона долара, се оказа препъникамък за европейските шампионки. Те се изправиха срещу силната японска двойка Рин Иванага и Кие Наканиши, които са седми поставени в основната схема.

Двубоят започна с равностойна игра, като и в двата гейма българките се държаха достойно до 15-ата точка. След това обаче японките демонстрираха класата си, реализираха серия от безответни точки и затвориха частите с резултати 21:14 и 21:15. Срещата продължи общо 47 минути.

Преди да пристигнат в Гуанчжоу, сестрите Стоеви показаха отлична форма на турнира от същата верига в Токио, където записаха две впечатляващи победи и достигнаха до четвъртфиналната фаза. Въпреки ранното отпадане в Китай, българките продължават да бъдат сред водещите имена в световния бадминтон и да носят надежда за нови успехи на международната сцена.


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  • 1 стоев

    0 0 Отговор
    идвайте си в българия да раждате деца за мафията!

    12:57 21.07.2026

  • 2 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Да им благодарим за представянето в тази конкуренция ! Но и да напомним , че за успехи , пък и за доброто на обществото , трябват запалени по спорта млади хора !! Иначе , quelle файда , че имаме и силен тенисист и силен сумист ... ?

    13:27 21.07.2026

  • 3 Благой

    0 0 Отговор
    Да изпратим сестрите Братя Аргирови.

    13:36 21.07.2026

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