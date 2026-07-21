Ливърпул стартира предсезонното си приключение в САЩ с 31 футболисти

Снощи Ливърпул излетя към Съединените щати, където ще положи основите на своята подготовка за предстоящия сезон. "Червените" ще премерят сили в приятелски срещи срещу Съндърланд, Рексъм и Лийдс.

В групата от 31 играчи личат имената на Джовани Леони, Юго Екитике и Конър Брадли, които все още се борят с последиците от сериозни травми. Те ще продължат рехабилитацията си на американска земя, заедно с Уатару Ендо, Стефан Байчетич и Витеслав Ярош, които също се възстановяват от контузии. Междувременно, новото попълнение Жереми Жаке вече тренира на пълни обороти и се очаква да направи силно впечатление по време на контролите.

Александър Исак, Флориан Виртц и Райън Гравенберх ще се включат към отбора преди втория приятелски мач, докато стражът Алисон Бекер ще се присъедини непосредствено преди последната проверка от първата серия срещи. Вирджил Ван Дайк и Коди Гакпо ще получат заслужена почивка, а Алексис Мак Алистър и другото ново попълнение – Виктор Муньос, ще започнат подготовка едва през следващия месец.

Заради отсъствието на редица основни футболисти, мениджърът Андони Ираола се довери на млади таланти от академията, които ще имат възможност да се докажат на голямата сцена.

В състава за американското турне попадат: Гомес, Ендо, Жаке, Керкез, Собослай, Брадли, Киеза, Леони, Джоунс, Елиът, Цимикас, Екитике, Мамардашвили, Уудман, Фримпонг, Абе, Ниони, Байчетич, Чеймбърс, Рамзи, Сканлън, Макконъл, Ярош, Кумас, Морисън, Нгумоа, Райт, Хол, Сони-Ламби, Ндукве, Дейвис.

LIV ➡️ CHI 🛬



The Reds left Liverpool earlier today and have arrived in Chicago to kick off their USA tour 🇺🇸 pic.twitter.com/A0xQd07Zq4 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026