България с прогрес в ранглистата: „трикольорите“ изпревариха два участника на Мондиал 2026

Националният отбор на България не участва на Мондиал 2026, но прогресира в ранглистата на ФИФА. "Трикольорите" се изкачиха с две позиции, като изпревариха два отбора, участвали на Световното.

България вече е под №85 в ранглистата с 1271.68 точки. След нас останаха Нова Зеландия и Хаити, които не се представиха особено добре на Мондиала.

Припомняме, че България не успя да постигне победа в последните си два приятелски мача - 0:1 от Черна гора в Пловдив и 2:2 при гостуването на Молдова.

Световният шампион Испания логично се изкачи на първо място в ранглистата на ФИФА, като вече има 1995.88 точки. Тимът изпревари съперника си от финала Аржентина, който е втори с 1970.37 точки.