Новини
Спорт »
Световен футбол »
България с прогрес в ранглистата: „трикольорите“ изпревариха два участника на Мондиал 2026

България с прогрес в ранглистата: „трикольорите“ изпревариха два участника на Мондиал 2026

21 Юли, 2026 15:45 452 3

  • мондиал 2026-
  • фифа-
  • футбол-
  • национален отбор

България вече е под №85 в ранглистата с 1271.68 точки

България с прогрес в ранглистата: „трикольорите“ изпревариха два участника на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България не участва на Мондиал 2026, но прогресира в ранглистата на ФИФА. "Трикольорите" се изкачиха с две позиции, като изпревариха два отбора, участвали на Световното.

България вече е под №85 в ранглистата с 1271.68 точки. След нас останаха Нова Зеландия и Хаити, които не се представиха особено добре на Мондиала.

Припомняме, че България не успя да постигне победа в последните си два приятелски мача - 0:1 от Черна гора в Пловдив и 2:2 при гостуването на Молдова.

Световният шампион Испания логично се изкачи на първо място в ранглистата на ФИФА, като вече има 1995.88 точки. Тимът изпревари съперника си от финала Аржентина, който е втори с 1970.37 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    3 0 Отговор
    Мъка , мъка .

    15:52 21.07.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Това е защото нямат мачове, а от там и загуби така точиците им остават непокътнати!

    16:09 21.07.2026

  • 3 ....

    0 0 Отговор
    По -добре да не участват😂

    16:09 21.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове