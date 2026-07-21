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Президентът на УЕФА бойкотира финала в знак на протест срещу ФИФА

Президентът на УЕФА бойкотира финала в знак на протест срещу ФИФА

21 Юли, 2026 17:45 784 3

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Отношенията между двете най-влиятелни футболни централи в света са обтегнати така или иначе, но сега явно навлизат в нова фаза

Президентът на УЕФА бойкотира финала в знак на протест срещу ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на УЕФА Александър Чеферин е пропуснал умишлено финала на Световното първенство, за да покаже неодобрението си към ФИФА, твърдят днес британските медии.

Отношенията между двете най-влиятелни футболни централи в света са обтегнати така или иначе, но сега явно навлизат в нова фаза, пише „Индипендънт“. Една от причините беше необяснимото решение на ФИФА да отмени червен картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун преди мач от Световното първенство срещу Белгия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от ръководителя на ФИФА Джани Инфантино да „преразгледа“ изгонването му в предишния етап.

От УЕФА още тогава изразиха недоволството си, че Инфантино се е поддал на предполагаемия политически натиск от страна на домакина и нарече решението на дисциплинарната комисия на ФИФА „безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано“ и че то „прекрачва червена линия“.

Друг момент на напрежение, но по-скоро мълчаливо поднесено от страна на Европа, беше неглижирането от ФИФА на проблема със сомалийския съдия Омар Артан да влезе в САЩ, въпреки че отговаряше на всички условия и беше покрил нормативите. За да отговори, УЕФА назначи Артан да ръководи финала за Суперкупата на Европа следващия месец.

Третият проблем, който ядоса Чеферин беше, че ФИФА не гарантира едвакви права и задължение на Иран, каквито имат другите отбори, играещи в Съединените щати. Треньорът Амир Галенои заяви, че неговият отбор е бил „най-потиснатият“ на Световното първенство. Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин каза, че е „танцувал щастлив танц“, когато Иран беше елиминиран.

Четвърти казус се явиха някои от иновациите на ФИФА от Световното първенство, като например паузите за хидратация, ВАР-протокола за „сгрешена самоличност“, който доведе до изгонването на Бреел Емболо при загубата на Швейцария от Аржентина на четвъртфинала, или картоните за играчи, които си запушват устата, докато говорят с противник.

Чеферин също така разкритикува разширения турнир с 48 отбора преди началото му. Според него, толкова голям формат сваля нивото и принизява усилията на отборите. Президентът на УЕФА разкритикува и цените на билетите, като ги определи като неоправдано високи.

От своя страна, УЕФА заяви, че ще продължи да предлага две категории билети „предимно за феновете“ за Европейското първенство през 2028-а година в Обединеното кралство и Ирландия. Ясно е, че 40 процента от билетите ще бъдат на цена под 30 паунда (35 евро или 40 долара) или под 60 паунда. От Нион гарантират, че няма да има „динамично ценообразуване“.

Друг популярен британски вестник – „Дейли Телеграф“ дори стига по-далече, като казва, че очакванията са съвсем скоро УЕФА да започне сондажи за излъчването на нов президент на ФИФА, който да излезе срещу Джани Инфантино на следващия конгрес на световния футбол през 2027-а година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 мдааа

    4 3 Отговор
    Абсолютно правилна позиция на УЕФА, а Инфантилино слугата на Бай Дончо трябва да бъде махнат и да му се забрани достъп до всякакви административни дейности във футбола!

    18:25 21.07.2026

  • 2 Наблюдател

    1 0 Отговор
    УЕФА ще види, когато ФИФА въведе топката като пъпеш, играта с ръце, броните, каските и прекъсванията по желание на треньора.

    18:26 21.07.2026

  • 3 665

    0 0 Отговор
    Тоя па на какъв се прави?!
    Ус ра ШЛ много повече, от колкото Инфантило.

    18:45 21.07.2026

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