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Емилиано Мартинес хвърли бомба: Намекна, че може да се оттегли от Аржентина

Емилиано Мартинес хвърли бомба: Намекна, че може да се оттегли от Аржентина

21 Юли, 2026 19:00 765 4

  • аржентина-
  • емилиано мартинес-
  • футбол

Мечтаех да спечелим отново, мечтаех да върнем титлата в Аржентина и да напиша история още веднъж

Емилиано Мартинес хвърли бомба: Намекна, че може да се оттегли от Аржентина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес може да напусне националния отбор. Поне това намекна той в последната си публикация в социалните мрежи. „Мечтаех да спечелим отново, мечтаех да върнем титлата в Аржентина и да напиша история още веднъж“, обясни вратарят на "албиселесте".

В Буенос Айрес обаче възникна безпокойство след следните редове от посланието: „Истината е, че болката е трудна за обяснение. Има много неща, върху които да се замислим и как да продължа напред и дали е време да се оттегля. Много съжалявам. Наистина се постарах с всичко възможно да помогна на страната си и на съотборниците си“, заключи вратарят.

Дибу Мартинес също така попадна в медиите и заради думите си на полувремето на финала на Световното първенство срещу Испания (0:1). В този момент отборът на Луис де ла Фуенте контролираше темпото, но все още не беше открил резултата.

„Отивайте напред. Само страхливците играят назад. Да вървим напред. Да спечелим“, каза стражът на Астън Вила. 33-годишният вратар има 67 мача за националния тим на Аржентина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ....

    3 1 Отговор
    Титлата е в Европа,където и е мястото. Един Марадона и Меси имат,друго нямат.

    Коментиран от #3

    19:07 21.07.2026

  • 2 Пешо от панелката

    2 0 Отговор
    Отивайте напред. Само страхливците играят назад. Да вървим напред. Да спечелим

    Това е мъжка, достойна позиция.

    19:13 21.07.2026

  • 3 Христов

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Какъв Меси, бе човек? Колко пъти му чу името в мача за финала? Отделно, че трябва да го е срам, защото играха като цигaни в порно филм

    19:18 21.07.2026

  • 4 ПАТАГОНЦИТЕ СЕ ИЗЛОЖИХА!

    4 0 Отговор
    Това, че Испания заслужи титлата го знаят и кучетата във факултето!!! Обаче излагацията с грубата игра и неспортсменското поведение на патагонците няма как да бъде обяснена по друг начин освен с липса на професионализъм!!!

    19:24 21.07.2026

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