Емилиано Мартинес хвърли бомба: Намекна, че може да се оттегли от Аржентина

Вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес може да напусне националния отбор. Поне това намекна той в последната си публикация в социалните мрежи. „Мечтаех да спечелим отново, мечтаех да върнем титлата в Аржентина и да напиша история още веднъж“, обясни вратарят на "албиселесте".

В Буенос Айрес обаче възникна безпокойство след следните редове от посланието: „Истината е, че болката е трудна за обяснение. Има много неща, върху които да се замислим и как да продължа напред и дали е време да се оттегля. Много съжалявам. Наистина се постарах с всичко възможно да помогна на страната си и на съотборниците си“, заключи вратарят.

Дибу Мартинес също така попадна в медиите и заради думите си на полувремето на финала на Световното първенство срещу Испания (0:1). В този момент отборът на Луис де ла Фуенте контролираше темпото, но все още не беше открил резултата.

„Отивайте напред. Само страхливците играят назад. Да вървим напред. Да спечелим“, каза стражът на Астън Вила. 33-годишният вратар има 67 мача за националния тим на Аржентина.