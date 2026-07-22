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ЦСКА 1948 и Спартак Търнава един срещу друг в Лигата на конференциите днес

ЦСКА 1948 и Спартак Търнава един срещу друг в Лигата на конференциите днес

22 Юли, 2026 09:15 715 0

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Българският вицешампион се изправя пред първото си сериозно изпитание в Европа

ЦСКА 1948 и Спартак Търнава един срещу друг в Лигата на конференциите днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 се впуска в поредното си европейско приключение, което започва с гостуване на Спартак Търнава в Словакия. Срещата от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите ще се изиграе тази вечер от 21:30 часа и ще бъде излъчена на живо по бТВ.

Домакините от Търнава не са нова фигура на европейската сцена. През миналия сезон Спартак достигна до груповата фаза на турнира, а през последните две години отпадаше в третия квалификационен кръг – резултат, който сега се надяват да надскочат. За целта, през лятото клубът привлече свежи попълнения, сред които се открояват вратарят Мартин Яначек, нападателят Лорен Мехмети и защитниците Мелош Байрами и Хуанми Карион. Любопитен факт е, че испанецът Карион вече познава българския футбол, тъй като е носил екипа именно на ЦСКА 1948. Подготовката на Спартак премина с известни колебания, но в последната си контрола словаците впечатлиха с победа 3:2 над турския гранд Бешикташ.

За разлика от своя съперник, българският вицешампион заложи на запазване на основното ядро и само няколко нови попълнения. В първия кръг на efbet Лига момчетата на Александър Александров завършиха 2:2 срещу Спартак Варна, като треньорът даде почивка на част от титулярите, за да ги съхрани за важния европейски двубой. Мамаду Диало се очертава като ключова фигура за „червените“ в началото на сезона. Нападателят вече се отчете с гол и асистенция срещу варненци, а преди това се разписа и в контролата с Партизан – знак, че формата му е на ниво.

Очакванията са първият сблъсък между двата тима да бъде белязан от тактическа дисциплина и предпазливост. В ранните квалификационни кръгове често наблюдаваме ниска резултатност, тъй като отборите предпочитат да минимизират грешките и да запазят шансовете си за реванша. Спартак вероятно ще се опита да наложи домакински натиск още от първите минути, разчитайки на физическата си мощ и подкрепата на феновете. Словашкият футбол е известен с твърдата си игра, агресивната преса и битката за всяка топка – предпоставка за оспорван и динамичен двубой.

Основната задача пред ЦСКА 1948 ще бъде да остане организиран и да не допуска празни пространства между линиите. Българският тим едва ли ще поеме излишни рискове, тъй като реваншът в София може да се окаже решаващ. Историята показва, че домакинството във втория мач често е предимство в подобни сблъсъци.

Ако „червените“ успеят да преодолеят Спартак Търнава, в следващия кръг ги очаква победителят от двойката Пакш (Унгария) – Панатинайкос (Гърция).


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