Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА с призив за реванша с Карабах: Всички на стадиона!

ЦСКА с призив за реванша с Карабах: Всички на стадиона!

24 Юли, 2026 09:27 713 5

  • цска-
  • футбол-
  • карабаг-
  • лига европа

Битката продължава! Нека я спечелим заедно!

ЦСКА с призив за реванша с Карабах: Всички на стадиона! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА излезе със специално послание към „червената" общност след нулевото равенство срещу Карабах от втория предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът е идната седмица на „Васил Левски" в София и от 31-кратния ни шампион призоваха феновете да напълнят Националния стадион за важния мач. При успех столичният гранд ще си гарантира минимум плейоф в Лигата на конференциите.

„Битката продължава! Нека я спечелим заедно! Всички на стадиона в четвъртък!", написаха от „червения" клуб на страницата си във Facebook.

ЦСКА приема Карабах в София на 30-и юли (четвъртък) от 21:00 часа местно време. Sportal.bg отново ще ви представи развитието на срещата в реално време.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Карабах играха много слабо.ЦСКА има шансове.

    09:29 24.07.2026

  • 2 литекс софя

    4 2 Отговор
    нещо все куца в бг футбола

    09:29 24.07.2026

  • 3 Левски 1914

    3 0 Отговор
    31 кратния шампион го няма след месец и половина ще си спомните за него.

    09:58 24.07.2026

  • 4 12345

    3 0 Отговор
    Банда препечени бисквитки били армейци!!! Публиката е връх, но тя не играе - ритат печенките....

    10:45 24.07.2026

  • 5 Хаха

    0 0 Отговор
    Всички къде, да гледаме 11 чуждоземци, поръчани по Тему и едно връзкарче, синче на В. Илиев, щото ако не е тати ще подритва някъде по В групите! Ами не, мерси...

    11:12 24.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове