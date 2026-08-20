Александра Начева представи втория екип на Ботев Пловдив

Ботев Пловдив представи втория си екип за сезон 2026/27. Карлос Меоти, Самуил Цонов и пловдивчанката Александра Начева позираха с красивата фланелка по улиците на хилядолетния ни град.

Навръх рождения си ден бронзовата медалистка Александра Начева облече екипа на най-стария футболен клуб в България с номер 15 на гърба си.

През новата кампания, освен легендарното „жълто-черно“ райе, „канарчетата“ ще носят с огромна чест и цветовете на Пловдив, за да славят името на града във всички краища на страната.

Специален акцент върху гърба на фланелката е QR кодът, оформен като герба на Пловдив. Той води към специална страница на клубния сайт, посветена на връзката между най-стария жив град в Европа и най-стария български футболен клуб.

Вторият екип на Ботев Пловдив вече е наличен в онлайн магазина, както и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.