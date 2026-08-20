Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Александра Начева представи втория екип на Ботев Пловдив

Александра Начева представи втория екип на Ботев Пловдив

20 Август, 2026 19:35 533 1

  • ботев пловдив-
  • екип-
  • сезон 2026/27-
  • карлос меоти-
  • самуил цонов-
  • александра начева-
  • фланелка-
  • пловдив

През новата кампания, освен легендарното „жълто-черно“ райе, „канарчетата“ ще носят с огромна чест и цветовете на Пловдив

Александра Начева представи втория екип на Ботев Пловдив - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив представи втория си екип за сезон 2026/27. Карлос Меоти, Самуил Цонов и пловдивчанката Александра Начева позираха с красивата фланелка по улиците на хилядолетния ни град.

Навръх рождения си ден бронзовата медалистка Александра Начева облече екипа на най-стария футболен клуб в България с номер 15 на гърба си.

През новата кампания, освен легендарното „жълто-черно“ райе, „канарчетата“ ще носят с огромна чест и цветовете на Пловдив, за да славят името на града във всички краища на страната.

Специален акцент върху гърба на фланелката е QR кодът, оформен като герба на Пловдив. Той води към специална страница на клубния сайт, посветена на връзката между най-стария жив град в Европа и най-стария български футболен клуб.

Вторият екип на Ботев Пловдив вече е наличен в онлайн магазина, както и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джонатан Огага

    0 0 Отговор
    Имат двама бели в отбора и само тях извадиха.

    20:04 20.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове