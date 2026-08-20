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Без голове между Тромсьо и Брайтън в Норвегия

Без голове между Тромсьо и Брайтън в Норвегия

20 Август, 2026 22:33 533 0

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Сблъсък без попадения беляза първия плейофен мач за Лигата на конференциите

Без голове между Тромсьо и Брайтън в Норвегия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Норвежкият Тромсьо и английският Брайтън не успяха да излъчат победител в първия си плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата завърши при нулево равенство, но далеч не липсваха емоции и напрежение.

Гостите от Англия демонстрираха сериозно игрово надмощие през по-голямата част от мача. Въпреки това, всички опити на "чайките" да разплетат защитата на норвежците се разбиваха в стената, изградена от вратаря Якоб Хаугаард. С няколко впечатляващи спасявания, стражът на Тромсьо се превърна в истински герой за своя отбор, запазвайки вратата си суха въпреки натиска.

Сред най-активните за Брайтън се откроиха германският полузащитник Паскал Грос, както и централните защитници Оливие Боскагли и младият талант Лука Вушкович. Те не само стабилизираха играта на своя тим, но и създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на домакините. Въпреки това, липсата на точен завършващ удар остави резултата непроменен.

Съдбата на двата отбора ще се реши на реванша, който ще се проведе на 27 август в Брайтън.


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