ЦСКА се препъна тежко на Крит: Тежка загуба и надежда за футболно чудо в София

Футболистите на ЦСКА преживяха истински кошмар на стадион "Панкратио" в Крит, където бяха разгромени с 0:3 от местния ОФИ в първия плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Под зоркия поглед на сръбския рефер Сърджан Йованович, българският тим така и не намери верния ритъм и сега ще трябва да търси почти невъзможен обрат в София.

Домакините от ОФИ откриха резултата още в 18-ата минута, когато Айтор Канталaпиедра центрира остро, топката се отклони от Давид Пастор и попадна у Фунтас, който с прецизен удар с левия крак не остави шанс на Фьодор Лапоухов.

В следващите минути "армейците" опитаха да отвърнат – Джеймс Ето’о изведе Леандро Годой, но аржентинецът не успя да намери целта. Стефано Сенси също пробва късмета си от дистанция, но вратарят на ОФИ Николаос Кристогеоргос бе на мястото си.

Второто полувреме започна с истинска драма за ЦСКА. Давид Пастор игра с ръка в наказателното поле и домакините получиха дузпа, която Фунтас хладнокръвно реализира за 2:0.

Малко по-късно Мохамед Брахими бе близо до гол, но топката срещна гредата.

В 80-ата минута Брахими получи директен червен картон след намеса на ВАР, а Стефано Сенси също ще пропусне реванша заради натрупани жълти картони.

В заключителните минути ОФИ окончателно сложи точка на спора – Лоренцо Дикман оформи крайното 3:0 след асистенция на Димитрос Николау.

Така "червените" ще трябва да се надяват на истинско футболно чудо на 27 август от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", ако искат да продължат напред в Лига Европа.