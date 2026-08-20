ЦСКА се препъна тежко на Крит: Тежка загуба и надежда за футболно чудо в София

Футболистите на ЦСКА преживяха истински кошмар на стадион "Панкратио" в Крит, където бяха разгромени с 0:3 от местния ОФИ в първия плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Под зоркия поглед на сръбския рефер Сърджан Йованович, българският тим така и не намери верния ритъм и сега ще трябва да търси почти невъзможен обрат в София.
Домакините от ОФИ откриха резултата още в 18-ата минута, когато Айтор Канталaпиедра центрира остро, топката се отклони от Давид Пастор и попадна у Фунтас, който с прецизен удар с левия крак не остави шанс на Фьодор Лапоухов.
В следващите минути "армейците" опитаха да отвърнат – Джеймс Ето’о изведе Леандро Годой, но аржентинецът не успя да намери целта. Стефано Сенси също пробва късмета си от дистанция, но вратарят на ОФИ Николаос Кристогеоргос бе на мястото си.
Второто полувреме започна с истинска драма за ЦСКА. Давид Пастор игра с ръка в наказателното поле и домакините получиха дузпа, която Фунтас хладнокръвно реализира за 2:0.
Малко по-късно Мохамед Брахими бе близо до гол, но топката срещна гредата.
В 80-ата минута Брахими получи директен червен картон след намеса на ВАР, а Стефано Сенси също ще пропусне реванша заради натрупани жълти картони.
В заключителните минути ОФИ окончателно сложи точка на спора – Лоренцо Дикман оформи крайното 3:0 след асистенция на Димитрос Николау.
Така "червените" ще трябва да се надяват на истинско футболно чудо на 27 август от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", ако искат да продължат напред в Лига Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #21
23:03 20.08.2026
2 Някой
23:03 20.08.2026
3 топката уважи пастора
23:04 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ......
23:09 20.08.2026
6 Шоо
23:10 20.08.2026
7 Питам
23:11 20.08.2026
8 Бате Георги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те щото Литекс са много силни, затова отнесоха тройка.
Коментиран от #11
23:11 20.08.2026
9 Сандо
Коментиран от #13, #14
23:13 20.08.2026
10 Анонимен
23:14 20.08.2026
11 Ееее
До коментар #8 от "Бате Георги":Може за реванша да излязат с третия отбор ФК "Чавдар" Етрополе.
Коментиран от #12
23:15 20.08.2026
12 Бате Георги
До коментар #11 от "Ееее":Излязат на мегдана на Микре за ганкиното.
23:24 20.08.2026
13 Някой си
До коментар #9 от "Сандо":Възможно е това което прогнозираш,но трябва в реванша гърците да играят без защитниците си.Демек със седем души на терена
23:24 20.08.2026
14 Меси
До коментар #9 от "Сандо":На червените фенове отборът им е оранжев, там им е проблема, ама нещо им няма измислиците за Динамо тая вечер.
23:28 20.08.2026
15 Кафе
23:28 20.08.2026
16 Милко Балев
23:34 20.08.2026
17 Чорбев
23:36 20.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 След много приказки
Нормално за държавица говорилня. Каквато държавата, такъв и футболът й. Жалък! Отрезвяване едва ли ще последва. Вероятно ще се готвим за следващата година.
Какво повече може да се каже за българския футбол, освен една дума - КРИТ!
Останалото трябва да е мълчание. Едва ли!
23:48 20.08.2026
20 Припока
23:50 20.08.2026
21 Припока
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Даа, имат шанс, този път 0:2))
23:52 20.08.2026
22 Етрополец
Коментиран от #25
23:52 20.08.2026
23 Бекъма
00:04 21.08.2026
24 Завърнал се
00:13 21.08.2026
25 Шоо
До коментар #22 от "Етрополец":А и софийските припоци ще идват, още малко и Хемус ще стигне до Ловеч.
00:17 21.08.2026
26 Криводолското биче
00:18 21.08.2026