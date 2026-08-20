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ЦСКА се препъна тежко на Крит: Тежка загуба и надежда за футболно чудо в София

ЦСКА се препъна тежко на Крит: Тежка загуба и надежда за футболно чудо в София

20 Август, 2026 22:58 1 135 26

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  • мохамед брахими

"Армейците" загубиха с 0:3 от ОФИ

ЦСКА се препъна тежко на Крит: Тежка загуба и надежда за футболно чудо в София - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на ЦСКА преживяха истински кошмар на стадион "Панкратио" в Крит, където бяха разгромени с 0:3 от местния ОФИ в първия плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Под зоркия поглед на сръбския рефер Сърджан Йованович, българският тим така и не намери верния ритъм и сега ще трябва да търси почти невъзможен обрат в София.

Домакините от ОФИ откриха резултата още в 18-ата минута, когато Айтор Канталaпиедра центрира остро, топката се отклони от Давид Пастор и попадна у Фунтас, който с прецизен удар с левия крак не остави шанс на Фьодор Лапоухов.

В следващите минути "армейците" опитаха да отвърнат – Джеймс Ето’о изведе Леандро Годой, но аржентинецът не успя да намери целта. Стефано Сенси също пробва късмета си от дистанция, но вратарят на ОФИ Николаос Кристогеоргос бе на мястото си.

Второто полувреме започна с истинска драма за ЦСКА. Давид Пастор игра с ръка в наказателното поле и домакините получиха дузпа, която Фунтас хладнокръвно реализира за 2:0.

Малко по-късно Мохамед Брахими бе близо до гол, но топката срещна гредата.

В 80-ата минута Брахими получи директен червен картон след намеса на ВАР, а Стефано Сенси също ще пропусне реванша заради натрупани жълти картони.

В заключителните минути ОФИ окончателно сложи точка на спора – Лоренцо Дикман оформи крайното 3:0 след асистенция на Димитрос Николау.

Така "червените" ще трябва да се надяват на истинско футболно чудо на 27 август от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", ако искат да продължат напред в Лига Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    Гърците са много слаби в защита.Има шанс за реванша.

    Коментиран от #8, #21

    23:03 20.08.2026

  • 2 Някой

    11 1 Отговор
    Това бе най-слабият и то с много гръцки отбор с когото играха нашите отбори. Но тук късмета им не бе като срещу евреите първият мач. От преди казвам, че имат проблем в защита.

    23:03 20.08.2026

  • 3 топката уважи пастора

    9 2 Отговор
    Целуна му ръка.

    23:04 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ......

    13 7 Отговор
    Най накрая Янев лъсна. Надут балон....

    23:09 20.08.2026

  • 6 Шоо

    15 6 Отговор
    Цска се препъна още преди 10г., а микренци си отиват у селските конференции.

    23:10 20.08.2026

  • 7 Питам

    2 2 Отговор
    Чий е КРИТ?

    23:11 20.08.2026

  • 8 Бате Георги

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те щото Литекс са много силни, затова отнесоха тройка.

    Коментиран от #11

    23:11 20.08.2026

  • 9 Сандо

    14 4 Отговор
    Гърците не са от ранга на евреите например,но в този мач късмета на ЦСКА им изневери.Ако имат малко късмет в България червените могат да ги отнесат с 4-5 гола,но само ако успее да се справи с бързите им нападатели.Червените фенове сигурно страдат,защото техният отбор можеше дори да победи.

    Коментиран от #13, #14

    23:13 20.08.2026

  • 10 Анонимен

    8 3 Отговор
    Тоя Годой за какво го държи, той пропиля всички положения.

    23:14 20.08.2026

  • 11 Ееее

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Бате Георги":

    Може за реванша да излязат с третия отбор ФК "Чавдар" Етрополе.

    Коментиран от #12

    23:15 20.08.2026

  • 12 Бате Георги

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ееее":

    Излязат на мегдана на Микре за ганкиното.

    23:24 20.08.2026

  • 13 Някой си

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Възможно е това което прогнозираш,но трябва в реванша гърците да играят без защитниците си.Демек със седем души на терена

    23:24 20.08.2026

  • 14 Меси

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    На червените фенове отборът им е оранжев, там им е проблема, ама нещо им няма измислиците за Динамо тая вечер.

    23:28 20.08.2026

  • 15 Кафе

    7 3 Отговор
    С джуджето толкова, имаха късмет първия мач с еврейте, че ония стачкуваха и не играха

    23:28 20.08.2026

  • 16 Милко Балев

    7 4 Отговор
    Нашите се представиха отлично,отнесоха само 3 гола. Доволен съм.

    23:34 20.08.2026

  • 17 Чорбев

    9 2 Отговор
    Отървахме се. Поне не ни хвърлиха в морето.

    23:36 20.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 След много приказки

    5 1 Отговор
    0:3!!
    Нормално за държавица говорилня. Каквато държавата, такъв и футболът й. Жалък! Отрезвяване едва ли ще последва. Вероятно ще се готвим за следващата година.
    Какво повече може да се каже за българския футбол, освен една дума - КРИТ!
    Останалото трябва да е мълчание. Едва ли!

    23:48 20.08.2026

  • 20 Припока

    4 1 Отговор
    Похахонтас им го намъкна два пъти, третия е за финал)))

    23:50 20.08.2026

  • 21 Припока

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Даа, имат шанс, този път 0:2))

    23:52 20.08.2026

  • 22 Етрополец

    5 1 Отговор
    Реваншът ще е у Етрополе. Че дойдат и хора от Микре, Ловеч и Български извор.

    Коментиран от #25

    23:52 20.08.2026

  • 23 Бекъма

    0 0 Отговор
    Това журналистите са много интересни. По-надолу има статия Бешикташ РАЗГРОМИ Жалгирис с 3:0. А тук Офи едва ли не Е ЗАГУБИЛ от ЦСКА при същият резултат.

    00:04 21.08.2026

  • 24 Завърнал се

    2 2 Отговор
    Продавайте стадиона и се връщайте у Ловеч, с парите купувате Хулио Веласкес, нов тъпан за селския оркестър и догодина влизате поне в Лига Европа. Стига с тая оранжево-червена шизофрения.

    00:13 21.08.2026

  • 25 Шоо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Етрополец":

    А и софийските припоци ще идват, още малко и Хемус ще стигне до Ловеч.

    00:17 21.08.2026

  • 26 Криводолското биче

    0 0 Отговор
    Чорбетата можеха да бият, но се оказа, че не са взели камбаната на Александър Невски. Ако я бяха взели можеше да я бият колкото си искат.

    00:18 21.08.2026

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