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Минесота Тимбъруулвс привлече Джонатан Куминга

Минесота Тимбъруулвс привлече Джонатан Куминга

27 Август, 2026 17:37 458 0

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Младата звезда от Конго ще подсили "вълците" с двугодишен договор

Минесота Тимбъруулвс привлече Джонатан Куминга - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Минесота Тимбъруулвс направи сериозна крачка към укрепване на състава си, като привлече в редиците си атлетичното тежко крило Джонатан Куминга. 23-годишният баскетболист, който е национал на Конго, подписа контракт за две години, като ще получи внушителната сума от 13 милиона щатски долара.

Джонатан Куминга, който бе избран под номер 7 в Драфта на NBA през 2021 година, бързо се превърна в едно от най-обещаващите млади имена в лигата. След като прекара четири и половина сезона с екипа на Голдън Стейт Уориърс, където натрупа ценен опит и изигра ключова роля в някои от най-важните мачове, Куминга бе изпратен в Атланта Хоукс през февруари 2026 година.

С привличането на Куминга, ръководството на Минесота Тимбъруулвс демонстрира амбиция да изгради още по-конкурентен отбор за предстоящите сезони. Африканецът е известен със своята експлозивност, борбеност под коша и способността си да играе както в защита, така и в нападение. Очаква се той да внесе свежа енергия и да се превърне в ключова фигура за "вълците".


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