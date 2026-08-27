Минесота Тимбъруулвс привлече Джонатан Куминга

Минесота Тимбъруулвс направи сериозна крачка към укрепване на състава си, като привлече в редиците си атлетичното тежко крило Джонатан Куминга. 23-годишният баскетболист, който е национал на Конго, подписа контракт за две години, като ще получи внушителната сума от 13 милиона щатски долара.

Джонатан Куминга, който бе избран под номер 7 в Драфта на NBA през 2021 година, бързо се превърна в едно от най-обещаващите млади имена в лигата. След като прекара четири и половина сезона с екипа на Голдън Стейт Уориърс, където натрупа ценен опит и изигра ключова роля в някои от най-важните мачове, Куминга бе изпратен в Атланта Хоукс през февруари 2026 година.

С привличането на Куминга, ръководството на Минесота Тимбъруулвс демонстрира амбиция да изгради още по-конкурентен отбор за предстоящите сезони. Африканецът е известен със своята експлозивност, борбеност под коша и способността си да играе както в защита, така и в нападение. Очаква се той да внесе свежа енергия и да се превърне в ключова фигура за "вълците".