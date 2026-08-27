Лудогорец прати Винисиус Ногейра в Мейджър Лийг Сокър

Лудогорец Разград преотстъпи Винисиус Ногейра на Орландо Сити под наем за срок от една година. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите. В договора е включена опция за закупуване след изтичането на наемния период.

Орландо Сити участва в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, като наскоро клубът привлече Антоан Гризман от Атлетико (Мадрид).

Левият бек дойде в Лудогорец през януари т.г. от шведския Халмщад. До момента той изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири.