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Лудогорец прати Винисиус Ногейра в Мейджър Лийг Сокър

Лудогорец прати Винисиус Ногейра в Мейджър Лийг Сокър

27 Август, 2026 19:26 489 0

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Защитникът ще играе в Орландо Сити под наем

Лудогорец прати Винисиус Ногейра в Мейджър Лийг Сокър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец Разград преотстъпи Винисиус Ногейра на Орландо Сити под наем за срок от една година. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите. В договора е включена опция за закупуване след изтичането на наемния период.

Орландо Сити участва в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, като наскоро клубът привлече Антоан Гризман от Атлетико (Мадрид).

Левият бек дойде в Лудогорец през януари т.г. от шведския Халмщад. До момента той изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири.


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