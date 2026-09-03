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Юноша на Локо Пд премина в школата на Реал Мурсия

Юноша на Локо Пд премина в школата на Реал Мурсия

3 Септември, 2026 17:45 341 0

  • реал мурсия-
  • радослав палазов-
  • футбол-
  • локомотив пловдив

Младият бранител пристига от Локомотив (Пловдив), като вече има записани мачове за националния отбор на България в подрастващите гарнитури

Юноша на Локо Пд премина в школата на Реал Мурсия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският клуб Реал Мурсия официално съобщи, че 18-годишният български защитник Радослав Палазов е ново попълнение в детско-юношеската школа на тима за сезон 2026/27.

Младият бранител пристига от Локомотив (Пловдив), като вече има записани мачове за националния отбор на България в подрастващите гарнитури.

Палазов е висок 195 сантиметра и се отличава с физическа мощ, превъзходство във въздушните двубои и отлична способност да изнася топката. От клуба му пожелаха успех и много победи с екипа на новия му отбор.


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