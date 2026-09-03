Юноша на Локо Пд премина в школата на Реал Мурсия

Испанският клуб Реал Мурсия официално съобщи, че 18-годишният български защитник Радослав Палазов е ново попълнение в детско-юношеската школа на тима за сезон 2026/27.

Младият бранител пристига от Локомотив (Пловдив), като вече има записани мачове за националния отбор на България в подрастващите гарнитури.

Палазов е висок 195 сантиметра и се отличава с физическа мощ, превъзходство във въздушните двубои и отлична способност да изнася топката. От клуба му пожелаха успех и много победи с екипа на новия му отбор.