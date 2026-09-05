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Даниел Кретински стана най-големият акционер в Уест Хям

Даниел Кретински стана най-големият акционер в Уест Хям

5 Септември, 2026 16:38 645 4

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Чешкият милиардер увеличи дела си до 46% и сложи край на опита на Аманда Стейвли да придобие акции от лондонския клуб

Даниел Кретински стана най-големият акционер в Уест Хям - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Чешкият милиардер Даниел Кретински официално се превърна в най-големия акционер в Уест Хям, след като финализира сделка за увеличаване на дела си в клуба до 46%. С това на практика приключи и опитът на Аманда Стейвли да придобие значителен пакет акции от лондонския тим, съобщава БТА, позовавайки се на Reuters. Кретински, който е собственик на компанията 1890s Holdings, е постигнал споразумение с останалите акционери, сред които е и бившият председател Дейвид Съливан. След сделката Съливан ще притежава 40% от клуба.

Промяната идва след провала на предварително договорената сделка, чрез която семейство Голд трябваше да продаде своя дял на консорциум, воден от Аманда Стейвли. Впоследствие Кретински е постигнал споразумение за придобиването на акциите на семейството.

Ванеса Голд, дъщеря на покойния бивш президент на Уест Хям Дейвид Голд, заяви, че е удовлетворена от постигнатото споразумение. Тя ще запази миноритарно участие в клуба.

„Моята амбиция беше да гарантирам, че клубът има правилното ръководство и да дам възможност на Уест Хям да постигне своя потенциал и да се върне на полагащото му се място във Висшата лига“, коментира Голд в изявление, цитирано от БТА.

Увеличаването на дела на Кретински се случва в особено важен момент за Уест Хям. Лондонският клуб изпадна от Висшата лига след 13 сезона сред най-добрите отбори на Англия и през новия сезон играе в Чемпиъншип.

Според Reuters промяната в собствеността трябва да внесе по-голяма яснота около бъдещото управление на клуба. Очаква се Кретински да има по-активна роля при вземането на решения, докато основната цел пред Уест Хям остава бързо завръщане във Висшата лига.

Кретински не е ново лице в „Лондон Стейдиъм“. Той постепенно увеличаваше влиянието си в клуба, а официалната информация на Уест Хям преди сделката го посочваше като собственик на 27% от акциите.

Освен футболните си инвестиции Кретински е известен като един от най-богатите предприемачи в Чехия и притежава бизнес интереси в различни сектори. Сега пред него стои далеч по-конкретна задача – да помогне на Уест Хям да се върне възможно най-бързо в английския елит.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Ега ти фамилията!...🤣

    16:44 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е това е абсурд

    2 0 Отговор
    С такава фамилия такива успехи

    16:52 05.09.2026

  • 4 Има ли такова име

    2 0 Отговор
    Фамилията "кърти"

    17:09 05.09.2026

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