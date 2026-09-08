Спартак Варна подсили състава си с нови попълнения от Ботев Пловдив

Спартак Варна официално обяви привличането на двама нови играчи под наем от Ботев Пловдив – Едсон Силва и Чидера Окох. С този ход "соколите" демонстрират амбиция и желание да подсилят отбора си преди старта на новия сезон.

Едсон Силва, роден на 17 май 2001 година, е дефанзивен полузащитник с внушителни физически данни – цели 192 сантиметра височина. Младият национал на Гвинея-Бисау вече има четири мача за представителния тим на страната си. Футболната му кариера преминава през престижни академии, като тази на Спортинг Лисабон, а опитът му в Кипър и Португалия допълнително обогатява неговата визитка. Очаква се Силва да внесе стабилност и сигурност в центъра на терена за варненци.

Второто ново попълнение, Чидера Окох, е 23-годишен централен нападател, който впечатлява с ръст от 193 сантиметра. Преди да пристигне в България, нигерийският таран е натрупал ценен опит в първенствата на Швейцария и Гърция. Сега той ще има възможността да докаже головия си нюх и да подсили офанзивната мощ на Спартак Варна.

"Добре дошли в Спартак, Едсон и Чидера!" – с тези думи клубът приветства новите си попълнения в социалните мрежи.