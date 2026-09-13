Бивша сърфистка напомни за себе си с поредица от снимки без бельо

Емили Ратайковски напомни за изумителното си тяло и пищните си форми с нова доза пикантни снимки в социалните мрежи.

Бившата сърфистка сподели фотоси от поредно светско събитие, на което реши да се появи с прилепнала по тялото бяла блуза, под която не носеше бельо.

Очаквано, фотосите се харесаха доста на нейните близо 28 млн. последователи в Инстаграм, които я засипаха с лайкове.

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