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Бивша сърфистка напомни за себе си с поредица от снимки без бельо

Бивша сърфистка напомни за себе си с поредица от снимки без бельо

13 Септември, 2026 14:29 493 7

  • емили ратайковски-
  • сексапил-
  • секси-
  • спорт

Фотосите се харесаха доста на нейните близо 28 млн. последователи в Инстаграм, които я засипаха с лайкове

Бивша сърфистка напомни за себе си с поредица от снимки без бельо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Емили Ратайковски напомни за изумителното си тяло и пищните си форми с нова доза пикантни снимки в социалните мрежи.

Бившата сърфистка сподели фотоси от поредно светско събитие, на което реши да се появи с прилепнала по тялото бяла блуза, под която не носеше бельо.

Очаквано, фотосите се харесаха доста на нейните близо 28 млн. последователи в Инстаграм, които я засипаха с лайкове.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искам и аз

    2 3 Отговор
    да се пробвам по пъзалката и.

    14:30 13.09.2026

  • 2 Герги

    5 1 Отговор
    друго какво да покаже....

    14:31 13.09.2026

  • 3 Не прочетох

    2 0 Отговор
    нищо за тарифния пллан?????

    Коментиран от #6

    14:35 13.09.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Без бельо, ама с дрехи. Тц.

    14:36 13.09.2026

  • 5 леле , КАКО !

    0 0 Отговор
    Тази сърфистка , колкото ББ е интелктуалец !

    14:38 13.09.2026

  • 6 Ко каза

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не прочетох":

    Огън е цената.

    14:38 13.09.2026

  • 7 Тя не беше ли

    0 0 Отговор
    Някаква интелектуалка ?
    Секнали са Й мераклиите явно

    14:38 13.09.2026

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