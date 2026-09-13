Бивша сърфистка напомни за себе си с поредица от снимки без бельо

Емили Ратайковски напомни за изумителното си тяло и пищните си форми с нова доза пикантни снимки в социалните мрежи.
Бившата сърфистка сподели фотоси от поредно светско събитие, на което реши да се появи с прилепнала по тялото бяла блуза, под която не носеше бельо.
Очаквано, фотосите се харесаха доста на нейните близо 28 млн. последователи в Инстаграм, които я засипаха с лайкове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искам и аз
14:30 13.09.2026
2 Герги
14:31 13.09.2026
3 Не прочетох
Коментиран от #6
14:35 13.09.2026
4 Евгени от Алфапласт
14:36 13.09.2026
5 леле , КАКО !
14:38 13.09.2026
6 Ко каза
До коментар #3 от "Не прочетох":Огън е цената.
14:38 13.09.2026
7 Тя не беше ли
Секнали са Й мераклиите явно
14:38 13.09.2026