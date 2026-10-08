Карлос Алкарас подкрепи Яник Синер: Ще се върнеш по-силен

След като световният номер едно Яник Синер обяви, че няма да участва в оставащите турнири до края на 2026 година заради контузия в коляното, неговият най-голям съперник Карлос Алкарас изпрати емоционално послание за подкрепа. Испанецът, който съвсем наскоро спечели титлата на турнира в Токио (Открито първенство на Япония), реагира бързо на новината в социалните мрежи.

„Човече! Ще се върнеш по-силен. Дръж главата си изправена, пожелавам ти бързо възстановяване“, написа Карлос Алкарас, показвайки за пореден път огромното си уважение към италианския си съперник.

Новината за края на сезона за Синер дойде, след като той не е играл от триумфа си на Уимбълдън през юли, където победи Александър Зверев на финала. Италианецът бе принуден да пропусне Откритото първенство на САЩ, както и турнирите в Азия.

Тази ситуация напомня за сходния период, през който премина самият Карлос Алкарас по-рано през годината. Испанецът бе извън корта в продължение на четири месеца и половина заради травма в дясната китка. По това време Синер не пропусна да изрази подкрепата си към своя съперник, с когото доминираха в световния тенис през последните сезони.

Алкарас успя да се завърне успешно на Откритото първенство на САЩ и Купа Лейвър, а след това вдигна първата си ATP титла от февруари насам в Токио, надделявайки над Иржи Лехечка на финала. Бързото завръщане на Алкарас на най-високо ниво може да служи като вдъхновение за Синер в неговото възстановяване.

В обръщение към феновете си, 25-годишният италианец обясни решението си да се подложи на лечение за възпалението в коляното: „Заедно с лекарите преценихме, че имам нужда от курс на лечение за коляното, което означава, че сезон 2026 официално приключи за мен. В момента трябва да мисля за дългосрочната си кариера и ще направя всичко възможно да се върна на 100 процента.“

По този начин Синер няма да може да защитава титлите си на Финалите на ATP в Торино, както и да помогне на Италия за Купа Дейвис. Очаква се следващата голяма арена за подновяване на съперничеството между Синер и Алкарас да бъде Откритото първенство на Австралия през януари 2027 година.