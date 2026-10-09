Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Джордж Ръсел бе най-бърз в единствената свободна тренировка в Сингапур

Джордж Ръсел бе най-бърз в единствената свободна тренировка в Сингапур

9 Октомври, 2026 13:11 632 0

  • джордж ръсел-
  • формула 1-
  • гран при на сингапур-
  • шарл льоклер-
  • ландо норис-
  • мерцедес-
  • ферари-
  • макларън

Британецът изпревари Шарл Льоклер от Ферари и Ландо Норис от Макларън

Джордж Ръсел бе най-бърз в единствената свободна тренировка в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джордж Ръсел от Мерцедес записа най-добро време в първата и единствена свободна тренировка преди Гран при на Сингапур във Формула 1. Британецът изпревари Шарл Льоклер от Ферари и Ландо Норис от Макларън, които допълниха топ 3.

Льоклер първи успя да слезе под границата от минута и 39 секунди, но скоро след това бе изместен от Кими Антонели. Италианският пилот постигна 1:33.830 минути с гумите хард.

Състезателите запазиха симулациите на квалификационни обиколки за последните десетина минути от сесията. Ръсел бе сред първите, които излязоха на пистата с този план, и още в първия сектор успя да подобри времето на своя съотборник с четири десети от секундата. В края на обиколката преднината му вече бе близо секунда при резултат от 1:32.864 минути.

В заключителната фаза британецът свали още шест десети от времето си и приключи тренировката начело с 1:32.274 минути. Льоклер остана втори на 0.198 секунди, а Норис зае третата позиция с пасив от 0.273 секунди.

Люис Хамилтън с втория болид на Ферари и Оскар Пиастри от Макларън се наредиха съответно четвърти и пети. Те бяха последните пилоти, записали най-добрите си времена с гумите софт.

Макс Ферстапен и Кими Антонели останаха на шеста и седма позиция. И двамата обаче не използваха меките гуми в тази сесия, като ги запазиха за спринтовата квалификация.

Ръсел ще трябва да преодолее сериозно предизвикателство в неделя, тъй като заради смяна на задвижващата система се очаква да стартира от задната част на стартовата решетка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове