Джордж Ръсел бе най-бърз в единствената свободна тренировка в Сингапур

Джордж Ръсел от Мерцедес записа най-добро време в първата и единствена свободна тренировка преди Гран при на Сингапур във Формула 1. Британецът изпревари Шарл Льоклер от Ферари и Ландо Норис от Макларън, които допълниха топ 3.

Льоклер първи успя да слезе под границата от минута и 39 секунди, но скоро след това бе изместен от Кими Антонели. Италианският пилот постигна 1:33.830 минути с гумите хард.

Състезателите запазиха симулациите на квалификационни обиколки за последните десетина минути от сесията. Ръсел бе сред първите, които излязоха на пистата с този план, и още в първия сектор успя да подобри времето на своя съотборник с четири десети от секундата. В края на обиколката преднината му вече бе близо секунда при резултат от 1:32.864 минути.

В заключителната фаза британецът свали още шест десети от времето си и приключи тренировката начело с 1:32.274 минути. Льоклер остана втори на 0.198 секунди, а Норис зае третата позиция с пасив от 0.273 секунди.

Люис Хамилтън с втория болид на Ферари и Оскар Пиастри от Макларън се наредиха съответно четвърти и пети. Те бяха последните пилоти, записали най-добрите си времена с гумите софт.

Макс Ферстапен и Кими Антонели останаха на шеста и седма позиция. И двамата обаче не използваха меките гуми в тази сесия, като ги запазиха за спринтовата квалификация.

Ръсел ще трябва да преодолее сериозно предизвикателство в неделя, тъй като заради смяна на задвижващата система се очаква да стартира от задната част на стартовата решетка.