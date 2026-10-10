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Марк Маркес поведе в MotoGP, победи в Индонезия

Марк Маркес поведе в MotoGP, победи в Индонезия

10 Октомври, 2026 14:37 332 1

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Пилотът на Ducati спечели спринта на „Мандалика“

Марк Маркес поведе в MotoGP, победи в Индонезия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Марк Маркес спечели спринтовото състезание за Голямата награда на Индонезия в MotoGP и отново излезе начело в генералното класиране. Пилотът на Ducati събра 343 точки, докато основният му съперник за титлата Хорхе Мартин остана с 339 след четвъртото място. Разликата между двамата е четири точки.

Ай Огура завърши втори, а Фабио Ди Джанантонио зае третата позиция. За италианеца това беше специален подиум, тъй като той отпразнува 28-ия си рожден ден с третото място. Маркес получи 12 точки за победата, Огура взе девет, а Ди Джанантонио – седем.

Мартин водеше, но загуби подиума

Спринтът започна с инцидент в първия завой, при който Раул Фернандес и Марко Бедзеки отпаднаха. Мартин, който стартира от пета позиция, успя да поведе колоната, а Маркес остана непосредствено зад него. Испанецът от Aprilia постепенно увеличи преднината си до около 1,5 секунди.

Маркес обаче запази темпото си и започна да намалява разликата. Той пое лидерството в деветата обиколка, след като скоростта на Мартин спадна. В края на състезанието Мартин се опита да върне позицията, но излезе извън идеалната траектория и беше изпреварен последователно от Огура и Ди Джанантонио. Така пилотът на Aprilia завърши четвърти.

„Това бяха 12 решаващи точки тук, в Мандалика, в този спринт“, каза Маркес след финала пред AutoHebdo. Той определи състезанието като трудно още от старта и добави, че в заключителната част темпото му се е подобрявало. По думите му Мартин вероятно е имал проблем с налягането в гумите.

Основното състезание е в неделя

Алекс Маркес завърши пети, пред Педро Акоста, който финишира шести след наказание Long Lap за нарушение на границите на трасето. Фермин Алдегерд остана седми, Франческо Баная зае осмото място, а Фабио Куартараро взе последната точка с деветата позиция.

Основното състезание за Голямата награда на Индонезия ще се проведе в неделя от 09:00 часа българско време. Маркес ще започне надпреварата от четвърта позиция, а Мартин ще стартира пети. На първа стартова позиция е Раул Фернандес, следван от Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио.

Източници: bta.bg, autohebdof1.com, as.com


Индонезия
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