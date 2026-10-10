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Челси удължи договора на Коул Палмър до 2034-а

Челси удължи договора на Коул Палмър до 2034-а

10 Октомври, 2026 16:32 267 0

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24-годишният футболист е получил подобрени финансови условия. Дейвид Орнстийн съобщи, че Палмър е добавил още една година към досегашния си контракт

Челси удължи договора на Коул Палмър до 2034-а - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Коул Палмър е подписал нов договор с Челси, който го обвързва с лондонския клуб до лятото на 2034 г. Информацията е на Дейвид Орнстийн от „Атлетик“, а подобни данни публикува и Standard Sport. Палмър е удължил досегашния си контракт с още 12 месеца и е получил подобрени финансови условия, отразяващи ролята му в състава.

Новият договор е поредната стъпка в политиката на Челси да обвързва водещите си футболисти с дългосрочни контракти. През 2026 г. нови споразумения с клуба подписаха капитанът Рийс Джеймс, халфът Мойсес Кайседо, нападателят Жоао Педро и крилото Педро Нето.

Палмър остава водеща фигура на Челси

24-годишният английски национал премина в Челси от Манчестър Сити през 2023 г. До момента той е записал 138 мача за клуба, в които е отбелязал 58 гола и е направил 34 асистенции.

Палмър беше сред основните футболисти при спечелването на Лигата на конференциите и Световното клубно първенство през 2025 г. През настоящия сезон има четири гола и две асистенции в първите седем мача на Челси във всички турнири.

Футболистът получи повиквателна за последните мачове на Англия, но се оттегли от националния отбор заради мускулна травма.

Преди месеци отхвърли спекулациите за трансфер

През април Палмър заяви, че няма намерение да напуска Челси. В интервю за „Гардиън“ той каза: „Нямам планове да си тръгвам от Челси“. Тогава футболистът беше свързван с възможен трансфер в Манчестър Юнайтед, но отхвърли спекулациите.

Подписването до 2034 г. затвърждава мястото на Палмър в дългосрочните планове на лондонския клуб. Челси продължава да изгражда основата на състава си около играчи, с които вече има договори за следващите години.

Източници: sportal.bg, theguardian.com, uk.sports.yahoo.com


Великобритания
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