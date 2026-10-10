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Манчестър Юнайтед изпусна победата срещу Тотнъм

Манчестър Юнайтед изпусна победата срещу Тотнъм

10 Октомври, 2026 21:45 514 0

  • манчестър юнайтед-
  • тотнъм-
  • премиър лийг-
  • доминик соланке-
  • брайън мбемо

Брайън Мбемо откри в 73-ата минута, а Доминик Соланке изравни в добавеното време, въпреки че „шпорите“ играха с човек по-малко

Манчестър Юнайтед изпусна победата срещу Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед и Тотнъм завършиха 1:1 в мач от шестия кръг на Премиър лийг. Домакините поведоха с гол на Брайън Мбемо (№19) в 73-ата минута, но Доминик Соланке донесе точката на лондончани с попадение в 93-ата минута. Тотнъм игра с човек по-малко от 77-ата минута.

Двубоят започна с високо темпо. Още в третата минута Доминик Соланке се озова очи в очи със Сене Ламенс, но вратарят на Манчестър Юнайтед спаси удара му. Постепенно „шпорите“ наложиха продължително владеене на топката, а домакините разчитаха на бързи атаки.

След почивката Манчестър Юнайтед заигра по-активно. Люк Шоу проби в наказателното поле в 48-ата минута, а няколко минути по-късно Соланке стреля над напречната греда. В 65-ата минута Дестини Удоджи не намери целта, а Коби Мейно спря опасна атака на Савио с решаващ шпагат.

Мбемо откри резултата след комбинация с Матеус Куня. Нападателят получи топката в наказателното поле, обърна се бързо и реализира за 1:0.

Десет минути по-късно напрежението между двата отбора ескалира. След опасни шпагати на Ян Пол ван Хеке и Родриго Бентанкур Люк Шоу изблъска уругваеца, който му отговори с удар с глава. Бентанкур беше изгонен, а Шоу и ван Хеке получиха жълти картони.

Тотнъм обаче не се отказа и продължи да атакува. В третата минута на добавеното време Тонали центрира от левия фланг, а Соланке засече топката с глава за крайното 1:1.

Равенството остави двата отбора без победа в последните им три мача от първенството. Преди срещата Манчестър Юнайтед имаше една победа в първите пет кръга, а Тотнъм беше на дъното с две точки от две равенства и само два отбелязани гола.

Източници: sportal.bg


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