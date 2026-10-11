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Меси и Суарес вкараха по два гола за Интер Маями

Меси и Суарес вкараха по два гола за Интер Маями

11 Октомври, 2026 05:13 479 0

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Интер Маями разгроми Ди Си Юнайтед с 4:0 и прекъсна серията си от пет мача без победа в МЛС

Меси и Суарес вкараха по два гола за Интер Маями - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интер Маями прекъсна серията си от пет поредни мача без победа в МЛС, след като разгроми Ди Си Юнайтед с 4:0 у дома. Луис Суарес и Лионел Меси отбелязаха по два гола, а успехът изкачи тима до второто място в Източната конференция.

Суарес откри резултата още в 3-ата минута. Херман Бертераме центрира от лявото крило, а уругваецът засече топката и я изпрати в горния ляв ъгъл на вратата.

В 39-ата минута домакините удвоиха преднината си. Удар на Меси беше спасен от вратаря на Ди Си Юнайтед, но топката стигна до Бертераме. Той я свали с глава към Суарес, който отблизо реализира второто си попадение в мача.

Меси реши мача след почивката

Интер Маями нанесе нов удар само две минути след началото на второто полувреме. Суарес овладя топката в наказателното поле и я продължи към Меси, който я отклони във вратата за 3:0.

Аржентинецът оформи крайния резултат в 60-ата минута. Меси получи подаване пред наказателното поле, финтира защитник и с прецизен удар вкара втория си гол.

„Магията на Меси. Два гола за световния шампион“, коментира Мейджър Лийг Сокър.

След победата Интер Маями събра 49 точки и заема второто място в Източната конференция. Ди Си Юнайтед остава 12-и с 30 точки.

Източници: sportal.bg


САЩ
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