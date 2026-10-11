Меси и Суарес вкараха по два гола за Интер Маями

Интер Маями прекъсна серията си от пет поредни мача без победа в МЛС, след като разгроми Ди Си Юнайтед с 4:0 у дома. Луис Суарес и Лионел Меси отбелязаха по два гола, а успехът изкачи тима до второто място в Източната конференция.
Суарес откри резултата още в 3-ата минута. Херман Бертераме центрира от лявото крило, а уругваецът засече топката и я изпрати в горния ляв ъгъл на вратата.
В 39-ата минута домакините удвоиха преднината си. Удар на Меси беше спасен от вратаря на Ди Си Юнайтед, но топката стигна до Бертераме. Той я свали с глава към Суарес, който отблизо реализира второто си попадение в мача.
Меси реши мача след почивката
Интер Маями нанесе нов удар само две минути след началото на второто полувреме. Суарес овладя топката в наказателното поле и я продължи към Меси, който я отклони във вратата за 3:0.
Аржентинецът оформи крайния резултат в 60-ата минута. Меси получи подаване пред наказателното поле, финтира защитник и с прецизен удар вкара втория си гол.„Магията на Меси. Два гола за световния шампион“, коментира Мейджър Лийг Сокър.
След победата Интер Маями събра 49 точки и заема второто място в Източната конференция. Ди Си Юнайтед остава 12-и с 30 точки.
Източници: sportal.bg
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