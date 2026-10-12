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Здравко Димитров донесе победа на Петев в Турция
  Тема: Български спортни успехи

Здравко Димитров донесе победа на Петев в Турция

12 Октомври, 2026 05:11 569 1

  • здравко димитров-
  • ивайло петев-
  • мардин 1969-
  • бурсаспор-
  • турска първа лига

Българският национал се разписа в 94-ата минута за успеха на Мардин 1969 с 2:1 срещу Бурсаспор. Ивайло Петев започна с победа начело на новия си отбор

Здравко Димитров донесе победа на Петев в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Здравко Димитров донесе победа на Ивайло Петев при дебюта на българския треньор начело на Мардин 1969. Тимът спечели с 2:1 гостуването си на Бурсаспор в мач от деветия кръг на турската Първа лига.

Мардин 1969 поведе в 20-ата минута. Тонио Теклич получи пространство пред наказателното поле и с плътен удар по земя изпрати топката във вратата на домакините.

Бурсаспор постепенно увеличи натиска, а Келечи Ихеаначо пропусна няколко възможности за изравняване преди почивката. Нападателят все пак се разписа в 81-ата минута с далечен удар и възстанови равенството.

Драматичен край в Бурса

Решаващият момент дойде в 94-ата минута. Здравко Димитров получи топката по лявото крило, преодоля последователно двама защитници, навлезе в наказателното поле и вкара за 2:1.

„Здравко Димитров донесе победата на Мардин 1969 с гол в 90+4-тата минута“, отбеляза beIN SPORTS Türkiye в публикация за попадението.

Бурсаспор можеше да изравни отново две минути по-късно, но удар на Ихеаначо беше спасен от вратаря на гостите. В 98-ата минута Мардин 1969 остана с човек по-малко, след като Баба Алхасан получи директен червен картон за опасно нарушение.

Петев започна с три точки

След успеха Мардин 1969 има 15 точки и заема шестото място в класирането. Бурсаспор остана втори с 19 точки, след като допусна втората си загуба от началото на сезона.

За Ивайло Петев това беше официален дебют начело на турския клуб, а победата дойде след гол на българския национал в самия край на мача.

Източници: sportal.bg


Турция
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  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

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    Бурса никога няма да са толкова силни, колкото бяха, когато аз играех. Не се хваля, споделям факти.

    05:45 12.10.2026

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