Олимпиакос спечели дербито с Панатинайкос с човек по-малко

Олимпиакос спечели с 1:0 домакинството си на Панатинайкос в първото вечно дерби на гръцкия футбол за сезон 2026/2027. Успехът на стадион „Георгиос Караискакис“ дойде въпреки че домакините завършиха срещата с човек по-малко.

Единственият гол падна в 34-ата минута. Панайотис Рецос се разписа през първото полувреме и даде преднина на Олимпиакос, която тимът запази до края.

Домакините оцеляха в последния половин час

Ситуацията за Олимпиакос се усложни между 63-ата и 66-ата минута, когато Манолис Салиакас получи два жълти картона и напусна терена. Панатинайкос обаче не успя да използва численото си предимство и допусна първата си загуба за сезона.

След двубоя Олимпиакос отбеляза победата с краткото послание: „Сърце. Душа. Олимпиакос.“ За домакините това е трети пореден успех във вечното дерби. Панатинайкос спечели последната среща между двата отбора през февруари.

Промени във върха на класирането

Панатинайкос остава лидер в гръцката Суперлига с 15 точки. АЕК е втори с 14 точки, като в състава му е българският защитник Мартин Георгиев. Олимпиакос вече има 13 точки и заема третото място, а ПАОК с Кирил Десподов е четвърти.

Следващият мач на Олимпиакос е в Лига Европа. На 15 октомври от 22:00 часа българско време тимът ще гостува на Марсилия на стадион „Велодром“. В същия ден Панатинайкос ще приеме Борац (Баня Лука) в Лигата на конференциите, като началният час е 19:45.

Източници: sportal.bg