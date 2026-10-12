Жозе Моуриньо опитва да оправи проблемите в Реал Мадрид

Реал Мадрид победи Виляреал, но мачът остави след себе си много повече въпроси, отколкото отговори. Изгонването на Винисиус, протестите на Жозе Моуриньо и целия резервен състав, натрупаното напрежение на терена и дисциплинарният баланс от шест жълти и един червен картон за „белите“ създадоха обстановка, която португалският треньор иска да избегне на всяка цена.

Целта му е възмущението да не се превърне в проблем за собствения му отбор.

Жозе Моуриньо завърши срещата в изключително лошо настроение. Португалецът първоначално празнува заедно с Винисиус гола, който можеше да направи резултата 2:0, но след намесата на ВАР и отменянето на попадението, последвани от червения картон на бразилеца, хвана главата си с ръце.

От този момент нататък мачът премина в режим на максимално напрежение. Протестите зачестиха, резервната скамейка повиши тон, а Реал трябваше да удържа преднината си с десет души.

Най-показателният момент обаче дойде след последния съдийски сигнал. Моуриньо реши да не се яви пред медиите. Според информация на MARCA целта му била да избегне изказвания, които могат да му донесат наказание и да застрашат присъствието му в предстоящото Ел Класико.

Треньорът предпочете да замълчи, вместо да разпалва допълнително полемиката, която продължаваше да бъде водеща тема и след края на срещата.

В съблекалнята победата също не успя да заличи недоволството. Чувството за несправедливост заради някои съдийски решения се смеси с облекчението от спечелените важни три точки.

Моуриньо обаче е наясно, че гневът на футболистите, колкото и разбираем да е той, може да се превърне в оръжие с две остриета, ако започне да влияе върху поведението и представянето им.

Изгонването на Винисиус е най-яркият пример за последствията от подобна вечер. Бразилецът се извини на съотборниците си и на феновете, но формулировката в съдийския доклад отваря възможност за наказание, което може да го извади от важни мачове.

Именно този сценарий Моуриньо иска да предотврати.

Португалецът не очаква от отбора да забрави случилото се, нито пък недоволството да изчезне за една нощ. Той иска играчите да успеят да овладеят емоциите си, без да губят концентрация. Протестите, картоните и реакциите в разгара на напрежението не бива да засенчват футбола.

Рискът далеч надхвърля спорното съдийство или едно конкретно изгонване. При толкова натоварен сезон и с решаващи мачове на хоризонта Реал не може да си позволи всеки спорен епизод да го въвлича в спирала от напрежение, наказания и изтощение.

Съдийските решения са въпрос, с който Моуриньо и ръководството на клуба трябва да се справят извън терена. Отговорът на отбора обаче трябва да дойде по време на мачовете.

Посланието на португалския специалист е ясно - Реал Мадрид не бива да позволи на съдийските скандали да повлекат отбора надолу.