Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Шефът на Рено: Ясно е, че губим пари, но Алпин остава във Формула 1

Шефът на Рено: Ясно е, че губим пари, но Алпин остава във Формула 1

13 Октомври, 2026 12:29 333 0

  • рено груп-
  • франсоа прово-
  • рено-
  • формула 1-
  • алпин

За да имаме пълна възвращаемост на инвестициите, то трябва телевизията да показва по-често болидите ни

Шефът на Рено: Ясно е, че губим пари, но Алпин остава във Формула 1 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Рено Груп Франсоа Прово отново потвърди, че Алпин ще остане във Формула 1 и отхвърли спекулациите, че тимът ще бъде продаден.

Прово направи това изявление по време на прес деня на автомобилния салон в Париж, като акцентира на факта, че Рено е единственият френски автомобилен производител, който участва във Формула 1.

"За да имаме пълна възвращаемост на инвестициите, то трябва телевизията да показва по-често болидите ни - обясни Прово пред BFM TV. - Тогава се вижда истинският ефект от участието ни във Формула 1.

"Но Формула 1 остава един от най-популярните спортове в света и в този шампионат има само една френска марка - Алпин. Затова и един от нашите пилоти е французин. Затова и продължаваме тази програма и Алпин остава във Формула 1.

"Ясно е, че губим пари заради участието ни във Формула 1 и не ни е лесно заради това, но ние трябва да имаме по-амбициозни цели", допълни Прово пред президента на Франция Еманюел Макрон, който беше гост на откриването на автосалона.

Думите на Прово тепърва предстоят да бъдат потвърдени от финансовите отчети на тима на Алпин за изминалата година. След въвеждането на тавана на бюджетите във Формула 1 стойността на всеки един отбор се повиши в пъти и много малко от тях работят на загуба, тъй като постоянно привличат нови спонсори, приходите им растат, а разходите им са ограничени и предвидими.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове