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Димитър Кузманов с остра реакция: Спортът у нас е жалка картина, успехите са плод на инат!

Димитър Кузманов с остра реакция: Спортът у нас е жалка картина, успехите са плод на инат!

14 Октомври, 2026 14:23 733 5

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Тенисистът изригна след отказана концесия за тенис кортовете в Борисовата градина

Димитър Кузманов с остра реакция: Спортът у нас е жалка картина, успехите са плод на инат! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Скандалът около отказаната концесия за тенис кортовете в Борисовата градина на клуба на най-успешния български тенисист Григор Димитров за пореден път извади на повърхността дълбоките проблеми в управлението на българския спорт. Случаят предизвика вълна от недоволство сред спортната общност у нас.

Към критиците на системата се присъедини и втората ракета на България Димитър Кузманов – Мико, който отправи изключително остър и емоционален коментар в социалните мрежи, определяйки състоянието на спорта у нас като „жалка картина“.

Кузманов разкри, че неговият собствен тенис клуб също от години се сблъсква с административни абсурди и пречки на местно ниво в Пловдив:

„Прочетох, че клубът на Григор Димитров не е успял да спечели концесия за кортовете в Борисовата градина! Нашият клуб от 3 години не може да вземе база в Пловдив по ред причини. Корумпирана община, концесии, измислени бизнесмени, които искат да правят мръсно, хора, които управляват клубове, без да разбират грам от тенис, хора в българската федерация и какво ли още не…“

Националът ни за Купа „Дейвис“ бе категоричен, че спортните постижения на българските атлети на международната сцена не са резултат от добре изградена държавна или федерална политика, а от лични жертви:

„Спортът в България е жалка картина! Тенисът в България – още по-жалка… Не мислете, че успехите на момчетата са плод на управници – успехи на инат и лична мотивация са!“

В заключение Мико Кузманов изрази надежда, че в бъдеще моделът на управление ще се промени фундаментално:

„Дано някой ден това се промени и да се даде възможност на хора, които наистина разбират и искат да направят нещо за спорта, децата и любителите!“


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