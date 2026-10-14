Реал Мадрид с фамозен обрат срещу Рома на "Олимпико"

Реал Мадрид победи Рома с 4:3 в спиращ дъха трилър на "Олимпико" от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига.

Съперниците си размениха по един красив гол в средата на първото пилувреме. Мартен де Роон (20') откри за домакините, а за испанците изравни Килиан Мбапе (25'). Малко след почивката Донийл Мален (51', 58') капитализира добарата си игра през първата част с два бързи гола, които вдигнаха на крака олимпийския стадион в "Урбс Етерна". Малко след това Мбапе също се разписа за втори път, но голът му не бе зачетен заради засада. Междувременно "вълците" изпуснаха положения да решат всичко, отваряйки разлика от четири гола, което им струваше прескъпо и в заключителните минути гостите доведоха нещата до равенство след две бързи попадения на резервите Карлос Еспи (83') и Ендрик (85'), а Рюдигер (90') оформи пълния обрат.

Домакините започнаха много вдъхновено и стигнаха до два корнера още до четвъртата минута. Преди втория ъглов удар пък на Куртоа му се наложи да се намесва по впечатляващ начин, за да спаси вратата си от ранен гол.

Нататък гостите опитаха да овладеят контрола над топката и да организират бавно нападенията си, но това така и не се случи. Вместо това римляните продължиха да владеят инициативата и с просто по-бавно темпо продължиха да притискат съперника си. Единствено една изритана топка от вратаря приближи опасно пеналтерията, но Уесли навреме отклони с глава и я върна към Голини.

В 12-тата минута "вълците" имаха отново своя голям шанс. "Белият балет" тотално проспа включването на Дибала в пеналтерията, който получи пас и просто трябваше да накаже Куртоа, но отигра безкрайно посредствено и съвсем леко избута топката, а тя отиде в аут.

В 17-ата минута Джан Пиеро Гасперини имаше сериозни основания за тревоги, тъй като трябваше да прави принудителна смяна заради травма на Ману Коне. На негово място се появи Николо Пизили.

Много бързо обаче наставникът на домакините получи поводи да се радва. Мартен де Роон реши да не се церемони и вместо тепърва да се чуди и да намери на кого да подаде, реши да отправи спартански шут, за който Тибо Куртоа не бе подготвен и стадион "Олимпико" изригна.

В 24-ата минута Мален можеше да покачи и като по чудо не падна втори гол, след като топката се разходи буквално по голлинията.

Пропускът се оказа ключов, тъй като при ответната атака "вълците" направиха първата си по-сериозна грешка в отбрана и позволиха на Мбапе да нанесе фатален за стража Голини шут, който се оплете в мрежата на вратата му за 1:1.

В 32-рата минута "Урбс Етерна" можеше да замлъкне за втори път, след като "кралете" направиха красива комбинация с бързи подавания и Кукурея засече от движение, но коженото кълбо отиде в аут.

Това развитие на нещата вдъхнови гостите, които за първи път от началото на срещата установиха преса и след продължително нападение те стигнаха до корнер. След това пък играта се концентрира в средата на терена, където "вълците" не си поплюваха и често влизаха остро, а главният съдия Франсоа Летеские все още не смееше да показва картони.

Малко преди края на полувремето домакините опитаха да създадат ново напрежение пред вратата на Куртоа, но не стигнаха до повече от корнер след пас на Мален, до който Дибала така и не успя да стигне. В добавеното време пък пред другата врата комбинация на Винисиус и Белингам не сполучи за обрат.

РОМА 3:3 РЕАЛ МАДРИД

1:0 Мартен де Роон (20')

1:1 Килиан Мбапе (25')

2:1 Донийл Мален (51')

3:1 Донийл Мален (57')

3:2 Карлос Еспи (84')

3:3 Ендрик (86')

3:4 Рюдигер (90')

ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА ФАЗА

II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Рома: 95. Пиерлуиджи Голини, 23. Джанлука Манчини, 5. Еван Ндика, 22. Марио Ермосо, 20. Матиас Соуле, 15. Мартен де Роон, 17. Ману Коне, 43. Уесли, 21. Пауло Дибала, 18. Матиас Соуле, 14. Донийл Мален

Старши треньор: Джан Пиеро Гасперини

Реал Мадрид: 1. Тибо Куртоа, 24. Дензъл Дъмфрис, 16. Ибрахима Конате, 22. Антонио Рюдигер, 17. Марк Кукурея, 8. Федерико Валверде, 14. Орелиан Чуамени, 25. Ян Диоманде, 5. Джуд Белингам, 10. Килиан Мбапе, 7. Винисиус Жуниор

Старши треньор: Жозе Моуриньо