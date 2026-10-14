ПСЖ победи Ман Сити в мач от Шампионската лига, който ще се помни дълго

ПСЖ победи Манчестър Сити с 4:2 като гост в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионска лига. Парижани изиграха много силен мач, особено през първото полувреме, и показаха, че към момента са в много по-добро състояние от своя съперник. Дезире Дуе откри резултата в 13-ата минута, а две по-късно Усман Дембеле удвои. В 32-ата минута Витиня вкара трети гол за гостите. В началото на втората част Ерлинг Халанд намали, но в 65-ата минута Магнес Аклиуш се разписа за 1:4. В 75-ата минута отново Халанд беше точен. В 90-ата минута Феран Торес пропусна дузпа.

За ПСЖ това е втора победата, като тимът на Луис Енрике е лидер във временното класиране с шест точки. "Гражданите" са в средата на класирането с три точки.

Първата по-интересна ситуация беше в 13-ата минута. Шерки центрира от корнер, но Матвей Сафонов не успя да избие добре топката, като останаха съмнения за нарушение срещу него от страна на Марк Гехи. Топката срещна горната греда, а след това Антоан Семеньо от няколко метра не успя да се разпише.

Секунди по-късно ПСЖ поведе. Топката стигна до Дезире Дуе отляво. Фланговият нападател отправи удар в близкия ъгъл, който се оказа неспасяем за Донарума.

Парижани веднага нанесоха и втори удар. Усман Дембеле подаде към Дезире Дуе отляво в наказателното поле. Последният с центриране към далечната греда намери Дембеле, който се измъкна от Марк Гехи и с глава вкара за 0:2.

В 32-ата минута гредата спаси "гражданите". Ашраф Хакими засече с глава центриране отляво, но топката срещна дясната греда. Домакините не успяха да изнесат добре топката. Магнес Аклиуш напредна отдясно и пусна в наказателното поле. Заир-Емери пропусна за Витиня, който с прецизен удар не остави шансове на вратаря на домакините.

В добавеното време на първата част пред Жереми Доку се откри добра възможност, но Матвей Сафонов спаси.

Втората част започна с две добри възможности за Сити, но Енцо Фернандес и Илиман Ндиайе пропуснаха.

В 53-ата минута Ндиайе проби отляво и центрира към Ерлинг Халанд. Норвежецът с глава насочи към далечния ъгъл за 1:3.

В 65-ата минута ПСЖ върна аванса си от три гола. Дембеле намери Магнес Аклиуш пред наказателното поле. Нападателят се освободи, завъртя се и нанесе силен удар. Донарарума не успя да избие добре топката, която тупна зад него и влезе във вратата за 1:4.

Пет минути след това Йошко Гвардиол насочи топката към далечния ъгъл след центриране от корнер, но Нуно Мендеш изчисти пред голлинията. Малко след това мощен шут на Енцо Фернандес срещна страничната греда. В 74-ата минута Гвардиол центрира отляво, а Халанд спечели въздушното единоборство с Маркиньос и нанесе удар с глава, но топката срещна горната греда.

Четвърт час преди края на мача Аюб Буади отне топката от Фабиан Руис, направи двойно с Фернандес и намери Халанд на отлична позиция. Норвежецът с прецизен удар се разписа за 2:4.

В 83-ата минута "гражданите" можеше да върнат още един гол. Матеуш Нунеш проби отдясно и центрира остро към далечната греда. Халанд успя да засече топката, но Сафонов изби пред голлинията.

В 89-ата минута Феран Торес изведе Нуно Мендеш в наказателното поле на домакините. Португалецът беше фаулиран от Матеуш Нунеш. Главният съдия Свен Яблонски посочи бялата точка. Зад топката застана Феран Торес, чийто слаб удар беше спасен от Донарума.