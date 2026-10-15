Мая Хвалинска с най-голямата победа в кариерата си! Полякинята отстрани №11 в света в Ухан

Мая Хвалинска постигна впечатляващ успех на турнира от категория WTA 1000 в китайския град Ухан, след като елиминира американската надежда Ива Йович. Полската тенисистка спечели с 6:4, 6:1 и се класира за четвъртфиналната фаза на надпреварата.

25-годишната Хвалинска се нуждаеше от час и 49 минути, за да преодолее съпротивата на 18-годишната си съперничка. Йович заема 11-ото място в световната ранглиста, което превърна победата в най-значимата за полякинята досега по отношение на позицията на нейната опонентка в класацията.

Първият сет предложи сериозна битка между двете тенисистки. Хвалинска успя да запази самообладание в решаващите моменти и нанесе ключов удар с пробив в деветия гейм, който ѝ позволи да поведе в резултата.

Втората част премина под диктовката на полякинята. Тя продължи да играе стабилно и се възползва от зачестилите непредизвикани грешки на американката, за да затвори мача с убедителното 6:1 и да си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

В четвъртфиналите полската тенисистка ще се изправи срещу Мария Сакари. Гръцката представителка също продължава напред след сравнително убедителна победа над словачката Мия Поханкова с 6:1, 6:4.

Междувременно Елина Свитолина, която е поставена под номер 5 в схемата, също си осигури място в следващия кръг. Украинката се наложи с 6:1, 6:4 над китайката Ханюй Гуо, получила покана за участие с „уайлд кард“.

На следващия етап бившата №3 в света ще очаква победителката от сблъсъка между италианката Джазмин Паолини, поставена под номер 15, и британката Сонай Картал.