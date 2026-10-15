Новини
Спорт »
Тенис »
Мая Хвалинска с най-голямата победа в кариерата си! Полякинята отстрани №11 в света в Ухан

Мая Хвалинска с най-голямата победа в кариерата си! Полякинята отстрани №11 в света в Ухан

15 Октомври, 2026 16:08 418 0

  • мая хвалинска-
  • wta 1000-
  • тенис-
  • елина свитолина-
  • диана шнайдер

Мария Сакари е следващото препятствие пред полската тенисистка

Мая Хвалинска с най-голямата победа в кариерата си! Полякинята отстрани №11 в света в Ухан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мая Хвалинска постигна впечатляващ успех на турнира от категория WTA 1000 в китайския град Ухан, след като елиминира американската надежда Ива Йович. Полската тенисистка спечели с 6:4, 6:1 и се класира за четвъртфиналната фаза на надпреварата.

25-годишната Хвалинска се нуждаеше от час и 49 минути, за да преодолее съпротивата на 18-годишната си съперничка. Йович заема 11-ото място в световната ранглиста, което превърна победата в най-значимата за полякинята досега по отношение на позицията на нейната опонентка в класацията.

Първият сет предложи сериозна битка между двете тенисистки. Хвалинска успя да запази самообладание в решаващите моменти и нанесе ключов удар с пробив в деветия гейм, който ѝ позволи да поведе в резултата.

Втората част премина под диктовката на полякинята. Тя продължи да играе стабилно и се възползва от зачестилите непредизвикани грешки на американката, за да затвори мача с убедителното 6:1 и да си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

В четвъртфиналите полската тенисистка ще се изправи срещу Мария Сакари. Гръцката представителка също продължава напред след сравнително убедителна победа над словачката Мия Поханкова с 6:1, 6:4.

Междувременно Елина Свитолина, която е поставена под номер 5 в схемата, също си осигури място в следващия кръг. Украинката се наложи с 6:1, 6:4 над китайката Ханюй Гуо, получила покана за участие с „уайлд кард“.

На следващия етап бившата №3 в света ще очаква победителката от сблъсъка между италианката Джазмин Паолини, поставена под номер 15, и британката Сонай Картал.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове