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Ирина Шейк отново прикова погледите с гореща фотосесия в Инстаграм

Ирина Шейк отново прикова погледите с гореща фотосесия в Инстаграм

15 Октомври, 2026 23:04 758 0

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Красавицата сподели в официалния си профил в социалната мрежа Инстаграм поредица от кадри

Ирина Шейк отново прикова погледите с гореща фотосесия в Инстаграм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световноизвестният руски супермодел Ирина Шейк за пореден път напомни защо е сред най-желаните и разпознаваеми жени в света. Красавицата сподели в официалния си профил в социалната мрежа Инстаграм поредица от кадри от последните си професионални ангажименти.

Сред снимките се открояват доста провокативни фотоси, на които Шейк позира по елегантно бельо, разкривайки перфектните си форми и изумително тяло. Публикацията за пореден път предизвика истински фурор сред нейните над 23 милиона последователи, като лайковете и коментарите с комплименти не спират да валят.

Ирина Шейк, която е бивша половинка на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, продължава да бъде една от най-емблематичните фигури както на модния подиум, така и в светските хроники.




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