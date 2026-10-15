Ирина Шейк отново прикова погледите с гореща фотосесия в Инстаграм

Световноизвестният руски супермодел Ирина Шейк за пореден път напомни защо е сред най-желаните и разпознаваеми жени в света. Красавицата сподели в официалния си профил в социалната мрежа Инстаграм поредица от кадри от последните си професионални ангажименти.

Сред снимките се открояват доста провокативни фотоси, на които Шейк позира по елегантно бельо, разкривайки перфектните си форми и изумително тяло. Публикацията за пореден път предизвика истински фурор сред нейните над 23 милиона последователи, като лайковете и коментарите с комплименти не спират да валят.

Ирина Шейк, която е бивша половинка на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, продължава да бъде една от най-емблематичните фигури както на модния подиум, така и в светските хроники.