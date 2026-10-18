Меси бави, но не забравя (ВИДЕО)

Лионел Меси отново бе в центъра на вниманието по време на мача между Интер Маями и Атланта Юнайтед, не само с двата си гола, но и с демонстрация на характер срещу защитника Джуниър Алонсо.

Аржентинската звезда изглежда не е забравил предишна провокация от страна на парагвайския бранител, като му отговори със завидно майсторство и ясно послание след края на срещата.

Преди около месец, по време на друг двубой между двата отбора, Джуниър Алонсо си позволи да изкрещи в лицето на Меси. Този инцидент предизвика напрегната размяна на реплики и остави усещане за недовършен спор между двамата футболисти.

MESSI. This is what he does. 🐐 https://t.co/IEjdmpnRRh — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Сега Лионел Меси не пропусна възможността да си "върне" за това предизвикателство. Той буквално "си поигра" с Алонсо, преминавайки покрай него с финтове и оставяйки го проснат на тревата, преди да отбележи един от двата си зрелищни гола.

След попадението, Лионел Меси се обърна към Алонсо с думите: "Все още ли се въртиш?", придружавайки репликата си с показателен жест, след което отпразнува гола си директно пред очите на парагвайския защитник.

Второто му попадение затвърди доминацията на Интер Маями (крайният резултат 3:1) и ясно показа кой е властелинът на терена.

Тази серия от събития може да се разглежда като "отмъщение, сервирано студено" от страна на Меси, който нагледно демонстрира какво означава "да уважаваш" във футбола.

След края на срещата аржентинецът започна демонстративно да се радва пред самия играч.

Messi on the break 1v1? Good luck. Leo has his brace. 🇦🇷 https://t.co/CoI15KzLpw — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026