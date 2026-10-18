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Меси бави, но не забравя (ВИДЕО)

Меси бави, но не забравя (ВИДЕО)

18 Октомври, 2026 11:50 628 0

  • интер маями-
  • атланта юнайтед-
  • лионел меси

Аржентинската звезда изглежда не е забравил предишна провокация от страна на парагвайския бранител, като му отговори със завидно майсторство и ясно послание след края на срещата

Меси бави, но не забравя (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси отново бе в центъра на вниманието по време на мача между Интер Маями и Атланта Юнайтед, не само с двата си гола, но и с демонстрация на характер срещу защитника Джуниър Алонсо.

Аржентинската звезда изглежда не е забравил предишна провокация от страна на парагвайския бранител, като му отговори със завидно майсторство и ясно послание след края на срещата.

Преди около месец, по време на друг двубой между двата отбора, Джуниър Алонсо си позволи да изкрещи в лицето на Меси. Този инцидент предизвика напрегната размяна на реплики и остави усещане за недовършен спор между двамата футболисти.

Сега Лионел Меси не пропусна възможността да си "върне" за това предизвикателство. Той буквално "си поигра" с Алонсо, преминавайки покрай него с финтове и оставяйки го проснат на тревата, преди да отбележи един от двата си зрелищни гола.

След попадението, Лионел Меси се обърна към Алонсо с думите: "Все още ли се въртиш?", придружавайки репликата си с показателен жест, след което отпразнува гола си директно пред очите на парагвайския защитник.

Второто му попадение затвърди доминацията на Интер Маями (крайният резултат 3:1) и ясно показа кой е властелинът на терена.

Тази серия от събития може да се разглежда като "отмъщение, сервирано студено" от страна на Меси, който нагледно демонстрира какво означава "да уважаваш" във футбола.

След края на срещата аржентинецът започна демонстративно да се радва пред самия играч.


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