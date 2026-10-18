Алехандро Фокина спечели най-голямата титла в кариерата си след страхотен обрат в Шанхай

Алехандро Давидович Фокина спечели най-голямата титла в кариерата си, след като направи впечатляващ обрат срещу сънародника си Рафаел Ходар във финала на Мастърса в Шанхай. Испанецът се наложи с 1:6, 7:6(5), 6:4 след два часа и 28 минути на корта и завоюва първия си трофей от категорията ATP Masters 1000.

27-годишният тенисист трябваше да преодолее сериозен пасив, след като загуби категорично първия сет, а във втората част изостана с пробив при 2:3. Давидович Фокина обаче не се предаде, успя да обърне развоя на сета и надделя в тайбрека със 7:5 точки. В решителната трета част испанецът запази инерцията си и стигна до победата с 6:4.

Триумфът в Шанхай увенча изключително трудна седмица за Давидович Фокина, който трябваше да премине през няколко тежки изпитания по пътя към трофея. В третия кръг той спаси мачбол срещу Франсис Тиафо, а след това осъществи обрати срещу Хуберт Хуркач и Александър Зверев, за да си осигури място във финала.

Успехът има и специално значение за испанеца заради трудностите, през които премина през последните месеци. Контузия в гърба го извади от игра за два месеца, но в края на септември той се завърна с титла в Чънду. Преди това Давидович Фокина триумфира и в Майорка, а сега добави към колекцията си най-престижното отличие в кариерата си.

След като загуби първите си пет финала на ниво ATP Tour, испанецът вече има три поредни победи в мачове за титлата. Триумфът в Шанхай удължи серията му до 10 последователни победи и му даде отличен импулс преди началото на европейския сезон на закрито.