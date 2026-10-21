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Директор на Левски опроверга нформациите, че напускам клуба

Директор на Левски опроверга нформациите, че напускам клуба

21 Октомври, 2026 14:35 510 0

  • левски-
  • виктор викторов-
  • футбол

Това не е вярно

Директор на Левски опроверга нформациите, че напускам клуба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Маркетинг директорът на Левски Виктор Викторов излезе с изявление, в което разкри че запазва своя пост. Както е известно, за неговата позиция се спряга италианец, който има опит в един от хитовете в Серия А - Комо,

Ето какво написа Виктор Викторов:

"Във връзка с появилите се през последните дни публикации и спекулации в част от медиите, считам за необходимо лично да внеса яснота и да информирам левскарската общност относно професионалното ми бъдеще в ПФК „Левски“

Категорично заявявам, че разпространените информации, според които вече не съм част от клуба, не отговарят на истината. Запазвам поста си на маркетинг директор на ПФК „Левски“, като подчертавам, че никога не е била обсъждана възможността за промяна на заеманата от мен позиция.

Искам да уверя цялата левскарска общност, че заедно с екипа ми продължаваме да работим със същата отдаденост, енергия и амбиция за развитието на клуба в областта на маркетинга, клубната идентичност и комуникацията с привържениците.

Работим активно по редица нови и вълнуващи проекти, част от които ще бъдат представени съвсем скоро. Вярвам, че те ще бъдат поредната важна стъпка в развитието на ПФК „Левски“ и ще донесат положителни емоции на нашите привърженици.

Само Левски!".


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