Кирил Милов: Целта винаги е златото, защото, ако се задоволяваме с по-малко, няма как да стигнем до него

Кирил Милов, Семен Новиков, Едмонд Назарян и още трима състезатели на ЦСКА отпътуваха за Астана, където предстои да се проведе световното първенство по борба. Българските национали заминаха за Казахстан няколко дни преди началото на шампионата, като този път получиха възможност да участват след смяната на ръководството на Българската федерация по борба. Заедно с тях пътува и личният им треньор Сослан Фурниев.

Кирил Милов е оптимист за представянето си, след като подготовката му е преминала на високо ниво. Борецът разкри, че е провел редица тренировъчни лагери в чужбина, където е имал възможност да се изправи срещу силни съперници.

„Подготовката премина много добре. Направихме доста лагери в чужбина с много добри съперници и смятам, че успяхме да достигнем много високо ниво. Целта винаги е златото, защото, ако се задоволяваме с по-малко, няма как да стигнем до него“, заяви Милов пред БНТ.

Семен Новиков също се надява да бъде в оптимална форма за предстоящите схватки. Той подчерта, че на това ниво е необходимо да бъде подготвен за всякакви ситуации, като спокойствието по време на подготовката е от съществено значение.

„Вече съм на такова ниво, че трябва да издържам всичко и да съм готов за всяка ситуация, която може да възникне. Най-добре е, когато си спокоен, тренираш без напрежение, сваляш килограмите и не ти минават лоши мисли през главата“, коментира Новиков.

Особено е завръщането на Едмонд Назарян, който отново ще има възможност да се състезава на голям международен форум след повече от две години отсъствие. Въпреки някои затруднения в подготовката той и екипът му гледат с увереност към световното първенство.

„Духом сме готови за това състезание. Имахме малко проблеми, но сме настроени позитивно и се подготвяме с надеждата да постигнем хубави резултати“, сподели Назарян.

Освен тримата национали, за Казахстан заминаха и други представители на ЦСКА – Стефан Григоров, Светослав Николов и Абу-Муслим Амаев.

Личният треньор на състезателите Сослан Фурниев призна, че преди заминаването е имало несигурност относно участието им в шампионата. По думите му обаче притесненията вече са останали в миналото и отборът е съсредоточен върху предстоящите изпитания на тепиха.

„Имаше известно напрежение дали момчетата ще участват на шампионата, но ние продължихме да се готвим през цялото време. Притесненията около нашия клуб отминаха и сега всичко е наред“, заяви Фурниев.

Финалните схватки от световното първенство в Астана ще бъдат излъчвани по БНТ 3 в периода от 26 октомври до 1 ноември. Зрителите ще могат да следят битките за медалите всеки ден от 15:00 часа.