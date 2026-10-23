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Моуриньо готви голяма изненада за Ел Класико! Валверде може да бъде преквалифициран

Моуриньо готви голяма изненада за Ел Класико! Валверде може да бъде преквалифициран

23 Октомври, 2026 16:14 580 3

  • реал мадрид-
  • барселона-
  • жозе моуриньо-
  • федерико валверде-
  • ел класико-
  • арда гюлер

Планираната схема предвижда Арда Гюлер да действа по десния фланг на атаката

Моуриньо готви голяма изненада за Ел Класико! Валверде може да бъде преквалифициран - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо обмисля тактическа изненада за предстоящото Ел Класико срещу Барселона. Според испанското издание MARCA треньорът разглежда възможността да използва Федерико Валверде на позицията десен защитник, въпреки че разполага с Трент Александър-Арнолд и Дензъл Дъмфрис като алтернативи.

Планираната схема предвижда Арда Гюлер да действа по десния фланг на атаката, а Ян Диоманде да заеме противоположната страна. В средата на терена се очаква да си партнират Орелиен Чуамени и Едуардо Камавинга, докато Джуд Белингам ще има по-офанзивна роля пред тях.

Преместването на Валверде в защитата би дало на Моуриньо допълнителни възможности при изграждането на атаките. Уругваецът се отличава със скорост, физическа издръжливост и умение да се включва активно в предни позиции, което може да се окаже важен коз в сблъсъка с каталунците.

Окончателното решение за стартовия състав все още не е обявено и се очаква да стане ясно непосредствено преди двубоя.

Ел Класико на стадион „Спотифай Камп Ноу“ е насрочено за тази събота от 22:00 часа българско време.


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