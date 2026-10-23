Преместиха дербито ПСЖ – Лион заради опасения за сигурността в Париж

Дербито между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион няма да се проведе по първоначалния график. Срещата от Лига 1, планирана за неделя вечер, беше преместена за понеделник, 26 октомври, след разпореждане на полицията в Париж.

От френската футболна лига уточниха, че решението е взето заради опасения за сигурността в столицата, където се очакват нови протести през уикенда. Това е четвъртият двубой в първите две нива на френския футбол, чийто график е променен заради ситуацията в страната.

Промяната създава любопитна ситуация и около церемонията за „Златната топка“, която също е насрочена за понеделник, но ще се проведе в Лондон. Сред поканените футболисти на ПСЖ са Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Фабиан Руис.

Дембеле, който е настоящият носител на престижното индивидуално отличие, и Кварацхелия лекуват контузии. При разрешение от клуба двамата биха могли да присъстват на церемонията, въпреки променения график на отбора.

Предстоящият сблъсък е от голямо значение и за класирането в Лига 1. ПСЖ и Лион имат по 14 точки, но „хлапетата“ заемат първото място благодарение на по-добрата си голова разлика. Парижани са втори, а ФК Париж, Лил и Монако също имат по 14 точки.