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Преместиха дербито ПСЖ – Лион заради опасения за сигурността в Париж

Преместиха дербито ПСЖ – Лион заради опасения за сигурността в Париж

23 Октомври, 2026 18:10 422 2

  • псж-
  • олимпик лион-
  • лига 1-
  • усман дембеле-
  • хвича кварацхелия-
  • златна топка

В столицата на Франция се очакват нови протести през уикенда

Преместиха дербито ПСЖ – Лион заради опасения за сигурността в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дербито между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион няма да се проведе по първоначалния график. Срещата от Лига 1, планирана за неделя вечер, беше преместена за понеделник, 26 октомври, след разпореждане на полицията в Париж.

От френската футболна лига уточниха, че решението е взето заради опасения за сигурността в столицата, където се очакват нови протести през уикенда. Това е четвъртият двубой в първите две нива на френския футбол, чийто график е променен заради ситуацията в страната.

Промяната създава любопитна ситуация и около церемонията за „Златната топка“, която също е насрочена за понеделник, но ще се проведе в Лондон. Сред поканените футболисти на ПСЖ са Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Фабиан Руис.

Дембеле, който е настоящият носител на престижното индивидуално отличие, и Кварацхелия лекуват контузии. При разрешение от клуба двамата биха могли да присъстват на церемонията, въпреки променения график на отбора.

Предстоящият сблъсък е от голямо значение и за класирането в Лига 1. ПСЖ и Лион имат по 14 точки, но „хлапетата“ заемат първото място благодарение на по-добрата си голова разлика. Парижани са втори, а ФК Париж, Лил и Монако също имат по 14 точки.


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  • 1 Докъде стигна

    0 0 Отговор
    Франция под вещото управление на макрон и европейският парламент на чело с Урсула и Кая. Ако не съм и аз на този потъващ кораб щях да танцувам и пия до сутринта. Толкова салон ми че направо ни занулиха и въпреки милиардите евро които дадохме няма да участваме в тристранката в Абу даби.
    Какви смешници ни управляват

    18:33 23.10.2026

  • 2 Хи хи хи . Голям майтап !

    0 0 Отговор
    Макарона , шперца , марсулите .....ще се крият като мишоци из европата от тук нататък !!!!!!!

    19:05 23.10.2026

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