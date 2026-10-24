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Моуриньо укроти бурята в Реал: спечели доверието на звездите

Моуриньо укроти бурята в Реал: спечели доверието на звездите

24 Октомври, 2026 12:08 480 0

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  • съблекалня

Според „Марка“ водещите футболисти оценяват близкия подход на португалския треньор и начина, по който управлява отношенията в отбора

Моуриньо укроти бурята в Реал: спечели доверието на звездите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо постепенно възстановява спокойствието в съблекалнята на Реал Мадрид. Според „Марка“ най-влиятелните футболисти в отбора са доволни от отношението на португалския треньор и от начина, по който управлява отношенията в групата.

„Много са доволни от него. Той е изключително близък с играчите“, заявяват източници от съблекалнята пред испанското издание.

Близкият подход на португалеца

Моуриньо остава с футболистите и след тренировките, шегува се с тях и се стреми да подхожда към всеки според характера му. Именно тази непосредственост, съчетана с авторитета и опита му, помага за изграждането на по-добра връзка с отбора.

„Знае много добре как да управлява егото на футболистите и как да подходи към всеки според индивидуалните му особености“, разказват други източници от тренировъчната база на Реал Мадрид пред „Марка“.

Контрастът с предишните периоди

Промяната идва на фона на напрежението, описано около предишните треньори Чаби Алонсо и Алваро Арбелоа. Според публикацията на „Марка“ тогава са възниквали разногласия с играчи, а постепенно се е появила дистанция между треньорските щабове и част от състава.

В съблекалнята са се оформили различни настроения, включително поддръжници и противници на треньорите. Това е усложнявало управлението на отбора и е затруднявало изграждането на единна посока.

Сега сигналите от Валдебебас са различни. Водещите футболисти приемат положително начина, по който Моуриньо съчетава дисциплина, опит и личен контакт. Според „Марка“ треньорът постепенно печели доверието им и намалява напрежението около групата.

Подобряването на отношенията между треньорския щаб и играчите е било сред основните приоритети още в началото на сезона. Целта е Реал Мадрид да функционира като единен отбор, а по-добрата комуникация да се отрази и на работата на терена.


Испания
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