Реал Мадрид готви трансфер на Алексис МакАлистър, Моуриньо настоява за аржентинеца

Полузащитникът на Ливърпул Алексис МакАлистър може да се превърне в трансферна цел на Реал Мадрид. Според информация на Sky Sport Germany испанският гранд обмисля възможността да привлече 27-годишния аржентински национал, като интересът към него е свързан лично със старши треньора Жозе Моуриньо.

Португалският специалист е сред почитателите на играта на МакАлистър. Моуриньо оценява високо работоспособността на халфа, постоянството му в хода на мачовете и умението му да се справя в директните единоборства. Именно тези качества го правят привлекателна опция за подсилване на средата на терена на мадридчани.

Аржентинецът пристигна на „Анфийлд“ през лятото на 2023 година и бързо се утвърди като важна фигура в състава на Ливърпул. С представянето си той се превърна в един от основните футболисти в халфовата линия на мърсисайдци.

Настоящият договор на МакАлистър с английския клуб е до лятото на 2028 година. Засега няма обявена конкретна информация за евентуалното му удължаване, което оставя възможност за спекулации около бъдещето му.

През настоящия сезон аржентинският национал е записал 12 мача във всички турнири, в които има четири гола и една асистенция. Пазарната му стойност се оценява на около 70 милиона евро.