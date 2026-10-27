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Реал Мадрид готви трансфер на Алексис МакАлистър, Моуриньо настоява за аржентинеца

Реал Мадрид готви трансфер на Алексис МакАлистър, Моуриньо настоява за аржентинеца

27 Октомври, 2026 22:16 561 1

  • алексис макалистър-
  • реал мадрид-
  • ливърпул-
  • жозе моуриньо

Аржентинецът пристигна на „Анфийлд“ през лятото на 2023 година и бързо се утвърди като важна фигура в състава

Реал Мадрид готви трансфер на Алексис МакАлистър, Моуриньо настоява за аржентинеца - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Ливърпул Алексис МакАлистър може да се превърне в трансферна цел на Реал Мадрид. Според информация на Sky Sport Germany испанският гранд обмисля възможността да привлече 27-годишния аржентински национал, като интересът към него е свързан лично със старши треньора Жозе Моуриньо.

Португалският специалист е сред почитателите на играта на МакАлистър. Моуриньо оценява високо работоспособността на халфа, постоянството му в хода на мачовете и умението му да се справя в директните единоборства. Именно тези качества го правят привлекателна опция за подсилване на средата на терена на мадридчани.

Аржентинецът пристигна на „Анфийлд“ през лятото на 2023 година и бързо се утвърди като важна фигура в състава на Ливърпул. С представянето си той се превърна в един от основните футболисти в халфовата линия на мърсисайдци.

Настоящият договор на МакАлистър с английския клуб е до лятото на 2028 година. Засега няма обявена конкретна информация за евентуалното му удължаване, което оставя възможност за спекулации около бъдещето му.

През настоящия сезон аржентинският национал е записал 12 мача във всички турнири, в които има четири гола и една асистенция. Пазарната му стойност се оценява на около 70 милиона евро.


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  • 1 Сатана Z

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