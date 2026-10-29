Чаби Алонсо след отпадането от Ливърпул: Горчив начин да напуснем турнира

Манчестър Сити и Ливърпул се класираха за четвъртфиналите на Купата на лигата след драматични серии от дузпи, докато Борнемут и Съндърланд продължиха напред с убедителни победи. В петте мача от сряда вечер бяха отбелязани 15 гола, а три от двубоите завършиха с разлика от един гол или по-малко.

Рули спаси Сити, но Брайтън съжалява

Носителят на трофея Манчестър Сити отстрани Брайтън с 4:3 при дузпите след 2:2 в редовното време. Джеронимо Рули, който започна едва втория си мач за клуба, спаси ударите на Ясин Аяри и Люис Дънк. Победната дузпа реализира Раян Шерки.

„Имахме достатъчно положения да спечелим този мач. Головете, които допуснахме, бяха много нещастни“, заяви треньорът на Брайтън Фабиан Хюрцелер. Той добави, че тимът ще има възможност да се реваншира в следващия си мач срещу Сити.

Енцо Мареска защити решението си да направи значителни промени в състава. „Бях много доволен от начина, по който планирахме мача и от играчите, които започнаха“, каза мениджърът на Сити. На четвъртфиналите неговият отбор ще срещне Брадфорд.

Ливърпул отново надви Челси от бялата точка

Ливърпул победи Челси с 6:5 при дузпите след 1:1 в редовното време на „Анфийлд“. Така мърсисайдци продължиха неприятната за лондончани серия – Челси вече е загубил пет поредни изпълнения на дузпи срещу Ливърпул в различни турнири. Уесли Фофана изпрати решаващия си удар над гредата.

Морган Роджърс даде преднина на Челси от дузпа, а Коди Гакпо изравни за домакините също от бялата точка. Вратарят на Челси Майк Пендерс направи важни спасявания, но Ливърпул се възползва от по-голямата си увереност в края на серията.

Треньорът на Челси Хаби Алонсо определи отпадането като „горчив начин да напуснем турнира“, но подчерта, че отборът му е показал добро ниво на „Анфийлд“. На четвъртфиналите Ливърпул ще играе с Борнемут – бившия клуб на настоящия си мениджър Андони Ираола.

Борнемут и Съндърланд влязоха в осмицата

Борнемут спечели с 3:0 срещу Астън Вила и записа пета поредна победа във всички турнири. Амин Адли откри резултата, капитанът Люис Кук удвои след грешка на вратаря Марко Бизот, а Алваро Родригес оформи крайния резултат. За Вила това беше първо поражение след седем мача без загуба.

Съндърланд стигна до четвъртфиналите след 3:2 срещу Брентфорд. Домакините вкараха три пъти за 13 минути чрез Чемсдин Талби, Тимур Тутиеоров и Малик Фофана. Брентфорд намали чрез Калъм Уилсън и Игор Тиаго, но не успя да стигне до продължения.

„Много съм щастлив. Беше трудно, но изчаках своя момент“, каза Фофана, който отбеляза първия си гол за Съндърланд. В следващия кръг Съндърланд ще приеме Кристъл Палас.

Четвъртфиналите са предвидени за седмицата, започваща на 14 декември. Останалият мач от четвъртия кръг между Евертън и Нюкасъл ще определи съперника на Флийтууд.

Източници: skysports.com, theguardian.com