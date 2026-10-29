Александър Василев отпада във втория кръг на турнира в Ираклион

Александър Василев приключи участието си на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в гръцкия град Ираклион с награден фонд 15 000 евро.

19-годишният българин, който беше поставен под №4 в основната схема на надпреварата, отстъпи във втория кръг пред германеца Михел Хоп с 3:6, 4:6 след час и 32 минути битка на корта.

Двубоят започна трудно за българина, който изостана с 0:3 в самото начало. Василев показа характер, превключи на по-висока предавка и успя да изравни за 3:3. Германецът обаче отговори светкавично, спечели следващите три поредни гейма и затвори първата част с 6:3.

Сценарият се повтори и във втория сет, където Василев отново допусна ранен пасив от 1:3, но с мощна игра стигна до ново изравняване за 3:3. В седмия гейм обаче Михел Хоп осъществи нов ключов пробив, който се оказа напълно достатъчен, за да подпечата победата си с 6:4 и да се класира за четвъртфиналите.